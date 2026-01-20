Pichetto endurece sus críticas a Milei y advierte sobre el impacto social del ajuste

Pichetto comparó la política económica de Milei con la de la última dictadura.

Afirmó que el poder adquisitivo cayó a niveles inéditos para los trabajadores.

Sostuvo que parte de la reforma laboral ya se aplicó vía ajuste salarial.

Cuestionó el enfoque legislativo del Gobierno y el rol de Federico Sturzenegger.

Advirtió sobre tensiones con los gobernadores por la coparticipación.

Denunció la falta de una política exterior clara y consistente.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a ubicarse en el centro de la escena política con duras críticas al presidente Javier Milei y a la orientación económica de su gobierno. En declaraciones radiales, el legislador de Encuentro Federal sostuvo que la actual administración “ha destruido el poder adquisitivo del trabajador argentino en niveles que ni la dictadura había logrado”, una comparación que tensó aún más el clima político y reavivó el debate sobre los costos sociales del programa económico en marcha.

Pichetto fue más allá al afirmar que el Gobierno de La Libertad Avanza “ha logrado el sueño húmedo de Martínez de Hoz”, en alusión al ministro de Economía de la última dictadura militar. Con esa referencia histórica, buscó subrayar lo que considera una política deliberada de licuación salarial y disciplinamiento del mundo del trabajo, en un contexto de recesión y caída del consumo.

El diputado advirtió que este escenario derivará en una reacción social vinculada al empleo y los ingresos. “Va a haber una demanda fuertemente ligada al mundo del trabajo”, anticipó, aunque también cuestionó lo que definió como una “deserción de los sectores sindicales” frente al deterioro del salario real. En su diagnóstico, el ajuste avanzó con rapidez sobre los ingresos del sector público y privado, configurando de hecho una parte sustancial de la reforma laboral que impulsa el oficialismo.

Según Pichetto, “la mitad de la reforma laboral ya está hecha”, no por la vía legislativa sino por el impacto directo del ajuste. En su visión, el objetivo implícito fue “poner el salario argentino a la altura de Latinoamérica”, una frase que utilizó para describir un proceso de convergencia hacia abajo en términos de poder adquisitivo. Desde esa perspectiva, cuestionó la lógica del Gobierno, al que acusó de creer que gobernar consiste únicamente en sancionar leyes.

En ese punto, el legislador apuntó contra el enfoque que atribuye al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sostuvo que se impulsan reformas estructurales del mundo del trabajo a las que luego se les agregan capítulos fiscales, sin respetar los ámbitos institucionales adecuados. Para Pichetto, los debates sobre empleo y relaciones laborales deberían tramitarse en la Cámara de Diputados, mientras que las discusiones sobre coparticipación y reparto de recursos corresponden al Senado.

El diputado también puso el foco en el rol de los gobernadores, al señalar que varios mandatarios provinciales reclaman que ciertos proyectos vinculados a la distribución de fondos nacionales no avancen en el Congreso. Esa tensión federal se suma, a su entender, a un cuadro económico complejo, caracterizado por la recesión, la pérdida de empleo informal, el debilitamiento del salario y la contracción del consumo. “La actividad es toda a la baja”, sintetizó, y cuestionó que se intenten reformas de fondo en un contexto adverso.

En el tramo final de sus declaraciones, Pichetto volvió sobre un tema que viene reiterando en las últimas semanas: la política exterior. Afirmó que “Argentina no tiene una política exterior” y enumeró como ejemplo la sucesión de tres cancilleres en apenas dos años. También señaló que el alineamiento con Estados Unidos “no está claro todavía” y que, al mismo tiempo, se mantiene una relación comercial con China que calificó de “letal”.

Las definiciones del diputado reflejan una postura cada vez más crítica frente al rumbo del Gobierno y anticipan un debate político más intenso en el Congreso, donde las reformas económicas y laborales prometen convertirse en uno de los principales ejes de confrontación durante el año.