Aumentan los casos de demencia: especialistas destacan un hábito clave para reducir el riesgo

La demencia avanza de manera silenciosa, afectando a millones de familias en todo el mundo. Según proyecciones de especialistas, se estima que para 2060 los diagnósticos anuales de este trastorno podrían duplicarse, desafiando al sistema de salud y la adaptación social.

En este contexto, estrategias cotidianas como la escritura a mano se presentan como herramientas efectivas para proteger la memoria y la autonomía personal frente a la enfermedad.

Proyecciones y diferencias de género

En Estados Unidos, el número de nuevos diagnósticos podría crecer de 514,000 en 2020 a un millón en 2060, impulsado por el envejecimiento de la población. Según Good Housekeeping, las mujeres tienen un 48% de probabilidad de desarrollar demencia a lo largo de su vida, en comparación con el 35% en hombres.

A pesar de que factores como la longevidad y la genética, especialmente el gen APOE4, influyen en el riesgo, los expertos subrayan que un estilo de vida saludable puede marcar una diferencia significativa. La doctora Heather Sandison, especialista en salud cerebral, señala que es posible incorporar hábitos preventivos a cualquier edad, especialmente después de experimentar la enfermedad en el entorno familiar.

La escritura manual y su impacto en la salud cerebral

Investigaciones recientes, publicadas en Frontiers in Psychology y The Journals of Gerontology, indican que la escritura manual activa áreas clave del cerebro, mejorando la motricidad fina y la coordinación. La profesora Audrey van der Meer, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, afirma que esta actividad es beneficiosa para el aprendizaje y la memoria.

Mantener un diario podría reducir en más del 50% la probabilidad de desarrollar demencia, y el uso de un lenguaje complejo puede disminuir el riesgo de Alzheimer en un 25%. Estas prácticas fomentan la atención, la precisión y refuerzan la llamada "reserva cognitiva", que actúa como una protección frente al deterioro neurodegenerativo.

Estrategias adicionales de prevención

Además de la escritura, Good Housekeeping sugiere actividades como el ejercicio regular, el control del peso, mantener un entorno social activo y consumir dietas ricas en omega-3 y arándanos.

La doctora Jessica ZK Caldwell de la Clínica Cleveland advierte sobre la naturaleza limitada de los tratamientos actuales para el Alzheimer, que aunque son innovadores, no garantizan la recuperación de la memoria y son costosos.

La importancia de la prevención y la autonomía

Expertos sostienen que casi la mitad de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse con cambios en el estilo de vida. Estrategias que favorezcan la autonomía cognitiva y reduzcan la dependencia tecnológica son altamente recomendadas.

Anticiparse a los síntomas es esencial. La planificación y el diálogo sobre la demencia ofrecen a las familias herramientas para enfrentar los desafíos emocionales y prácticos. La escritura a mano, en particular, no solo sirve para la prevención, sino también como medio para reconectar con la identidad y los recuerdos, dejando un legado tangible para el futuro.