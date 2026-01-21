ARCA refuerza el control sobre Ganancias y advierte a empresas por retenciones incumplidas

ARCA detectó empresas que no retuvieron Ganancias a empleados alcanzados en 2025.

Las firmas tienen plazo hasta el 30 de abril para presentar la liquidación anual.

Se actualizaron escalas y deducciones para salarios percibidos en el primer semestre de 2026.

ARCA publicó las nuevas escalas del impuesto para empresas desde enero de 2026.

Las alícuotas corporativas van del 25% al 35%, más un 7% sobre dividendos.

La actualización se realiza según la variación anual del IPC informado por el Indec.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso el foco sobre las empresas que no están cumpliendo con la retención del Impuesto a las Ganancias a sus empleados, en una nueva señal de endurecimiento de los controles fiscales. A través de una comunicación formal, el organismo informó que, tras un análisis detallado de sueldos y jornales del personal en relación de dependencia, detectó relaciones laborales que, por el nivel de remuneraciones abonadas, deberían haber estado alcanzadas por el régimen de retención durante el período fiscal 2025.

En ese marco, ARCA notificó a las firmas involucradas que tendrán plazo hasta el 30 de abril del presente año para regularizar la situación mediante la liquidación anual del impuesto y la presentación del Formulario F.1359. La advertencia busca corregir desvíos en la aplicación del tributo y reforzar la recaudación, en un contexto de mayor vigilancia sobre el cumplimiento impositivo de empleadores y contribuyentes.

Desde el organismo explicaron que el cruce de información permitió identificar casos en los que, pese a superar los pisos vigentes, no se realizaron las retenciones correspondientes. La omisión expone a las empresas a eventuales ajustes, intereses y sanciones, además de trasladar una carga fiscal inesperada a los trabajadores alcanzados, que podrían enfrentar diferencias a pagar si no se regulariza la situación en tiempo y forma.

La ofensiva de ARCA se da en paralelo a la actualización de los parámetros del impuesto. El organismo ya informó que se encuentran vigentes los nuevos tramos de las escalas del artículo 94 y las deducciones del artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Estos valores determinan quiénes quedan alcanzados por el tributo y con qué alícuotas, y son clave tanto para los empleadores como para los trabajadores en relación de dependencia.

Además, ARCA publicó en su sitio web las escalas correspondientes al Impuesto a las Ganancias para empresas, aplicables a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2026. La actualización forma parte del esquema previsto por la normativa vigente, que establece una adecuación periódica de los parámetros en función de la evolución de los precios, con el objetivo de evitar distorsiones provocadas por la inflación.

Según detallan especialistas tributarios, desde los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018 se implementó una reforma gradual en la aplicación de la tasa del impuesto corporativo. En los tres primeros ejercicios alcanzados por esa reforma, rigió una tasa del 30% sobre la renta empresarial determinada por lo devengado, junto con una alícuota del 7% sobre los dividendos o utilidades distribuidas, imputadas por lo percibido.

A partir del cuarto ejercicio y en los siguientes, comenzó a aplicarse una escala progresiva con alícuotas del 25%, 30% y 35%, con parámetros monetarios actualizables para la ganancia corporativa, manteniéndose el 7% para los dividendos o distribuciones de utilidades. La actualización de la escala correspondiente a 2026 surge de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomando como referencia octubre de 2025 respecto de octubre de 2024, de donde se obtiene el coeficiente de ajuste.

La normativa establece que este mecanismo de actualización se aplique de manera sistemática, utilizando el IPC que publica el Indec, y que los montos resultantes rijan para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada ajuste. De esta forma, se busca dotar de mayor previsibilidad al sistema y reducir el impacto de la inflación sobre la carga tributaria nominal.

Con este conjunto de medidas, ARCA refuerza su estrategia de control y fiscalización, al tiempo que actualiza los parámetros clave del Impuesto a las Ganancias. Para las empresas, el mensaje es claro: revisar las liquidaciones, adecuarse a las escalas vigentes y cumplir en tiempo y forma para evitar sanciones en un escenario de mayor presión fiscal.