El Gobierno eliminó un aporte que debían hacer las empresas para acceder al régimen de Tierra del Fuego

Luego de la entrada en vigencia del arancel cero para la importación de celulares, el Gobierno eliminó un aporte del 15% que debían realizar las empresas fabricantes de electrónica radicadas en Tierra del Fuego para acceder a los beneficios del régimen de promoción.

Se trata del aporte mensual al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), que ahora queda reducido a 0%. Así quedó definido por la resolución 20/2026 firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en ejercicio de la Secretaría de Industria y Comercio. La medida se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida fijó “en cero por ciento (0%) el aporte" al FAMP, una erogación que las empresas debían realizar para mantener los beneficios del régimen de promoción con beneficios fiscales que rige en la isla.

La advertencia de las empresas de Tierra del Fuego

Esta decisión se enmarca en la eliminación de aranceles para la importación de celulares, que comenzó a regir la semana pasada, y busca mitigar el impacto en la producción local. La Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) habían planteado su preocupación por el deterioro de la competitividad que implicaban los cambios impositivos.

"El sector industrial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur enfrenta un escenario de pérdida crítica de competitividad que requiere una revisión de las cargas vigentes, agregando que este impacto no se limita exclusivamente al segmento de celulares, sino que la totalidad de la actividad productiva de la provincia se vio afectada”, habían planteado las entidades.

La resolución, en su artículo 2°, aclaró que la eliminación del aporte al FAMP no exime a las empresas del cumplimiento de los proyectos propios que hubieran sido aprobados por el Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.

Fuente: Ámbito