Inspectores de tránsito en la línea de fuego: cuidar a quienes hacen cumplir la ley ya no admite demoras



El episodio de violencia registrado este lunes en Rafaela no es un hecho aislado. Es una señal de alarma que expone el clima cada vez más hostil en el que deben desempeñarse los inspectores de tránsito municipales, muchas veces sin la protección adecuada, enfrentando situaciones de riesgo que exceden largamente su función.

El hecho ocurrió en la intersección de Constitución y Belgrano, durante un control vehicular. Allí, una inspectora fue agredida físicamente en el rostro mientras cumplía con su tarea, lo que derivó en una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La agresión solo pudo ser contenida gracias a la intervención inmediata de un efectivo policial que prestaba servicio adicional en el operativo.

Según consta en la denuncia, el conflicto se inició cuando personal de tránsito detuvo una motocicleta Corven Energy 110 en la que circulaban dos mujeres adultas y un menor. Al solicitar la documentación, la conductora solo exhibió la tarjeta del motovehículo y, al ser notificada de la retención, reaccionó de manera violenta y golpeó a la inspectora.

La situación no terminó allí. De acuerdo al acta, tanto la conductora como su acompañante profirieron insultos y amenazas contra el personal municipal y policial. La motocicleta fue finalmente secuestrada y se dio intervención a la Justicia.

Infracciones graves y una reacción inadmisible

El procedimiento permitió constatar una lista de infracciones gravísimas:

la conductora no contaba con carnet habilitante,

circulaban más de dos personas, incluido un menor,

ninguna utilizaba casco,

el vehículo no tenía frenos,

y carecía de seguro obligatorio.

Es decir, se trataba de una situación de alto riesgo vial, no solo para quienes se trasladaban en la moto, sino para terceros. Frente a ese cuadro, la reacción violenta no solo es injustificable: es un delito.

Inspectores sin respaldo, un problema que crece

Tras lo ocurrido, el área de control resolvió reorganizar y reforzar los puestos de fiscalización, ante el incremento de situaciones conflictivas. Este martes, recorridas periodísticas constataron que el clima de tensión persiste: personas que, al ser detenidas por infracciones —principalmente por falta de casco—, abandonan el vehículo y continúan a pie para evitar el control.

Este escenario refleja una realidad preocupante: hay sectores que ya no respetan la autoridad, y eso coloca a los inspectores en una situación de vulnerabilidad permanente.

Policía, respaldo político y penas ejemplares

Cuidar a los inspectores de tránsito no es una opción, es una obligación del Estado municipal. Los controles deben realizarse con cobertura policial permanente, especialmente en zonas y horarios conflictivos. No se puede exponer a trabajadores municipales a agresiones físicas mientras hacen cumplir la ley.

En este contexto, resulta imprescindible que el intendente Leonardo Viotti se involucre de manera directa y tome una decisión política clara: proteger a los empleados municipales que controlan el tránsito. De lo contrario, el riesgo es evidente: vamos camino a situaciones cada vez más graves y desagradables.

Pero el mensaje no debe venir solo del Ejecutivo. La Justicia también tiene un rol central. Las agresiones a inspectores de tránsito deben recibir las penas más severas que permita la ley, para dejar en claro que atacar a un agente del Estado en funciones no puede salir gratis.

Una discusión que excede el tránsito

Lo ocurrido vuelve a poner en debate no solo la seguridad vial, sino el respeto por la autoridad y las condiciones laborales de quienes hacen cumplir las normas en la vía pública. Sin respaldo político, sin presencia policial y sin sanciones ejemplares, el mensaje es peligroso: que la violencia gana.

Cuidar a los inspectores es cuidar el orden, la ley y la convivencia urbana. Y esa responsabilidad tiene nombres y cargos. El tiempo de mirar para otro lado ya se terminó.