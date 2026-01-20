Se conocieron nuevos detalles de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

A un año de que surgieran rumores sobre el matrimonio entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul, nuevos detalles han emergido. La periodista Pilar Smith reveló en el programa "LAM" que la boda está planificada para diciembre de 2026. Según Smith, algunos invitados ya han recibido el anuncio informalmente.

La celebración está programada para entre el 20 y el 28 de diciembre, para coincidir con el receso en el fútbol. La ceremonia se llevará a cabo en Exaltación de la Cruz, un lugar preferido por varias celebridades, como Peque Schwartzman, Oriana Sabatini y Stefi Roitman.

Smith mencionó la lista de invitados, que incluiría a personalidades como Chris Martin, Alejandro Sanz, Lionel Messi y el resto de la Selección Argentina. Actualmente, De Paul y Stoessel residen en Miami, donde el futbolista juega para el Inter de Miami. Sin embargo, se prevé que se muden a San Isidro tras el matrimonio, ya que están construyendo una gran casa.

Además, es posible que el cantante Ricky Martin asista a la boda, ya que planean colaborar en un nuevo tema. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el enlace, el entorno cercano a la pareja asegura que la boda es casi un hecho.