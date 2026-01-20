Operarán del corazón a Juan Cruz Komar luego de detectarle una arritmia

Rosario Central confirmó que el defensor Juan Cruz Komar será operado del corazón debido a un diagnóstico de arritmia. La intervención está programada para el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El Departamento Médico del club indicó que la afección fue detectada tras una serie de estudios cardiovasculares realizados al jugador de 29 años. Este es el segundo procedimiento médico que Komar enfrenta por esta condición, habiendo sido diagnosticado anteriormente con arritmia en 2024, lo que frustró su pase a Huracán.

Komar, quien nació en Rosario y realizó sus inferiores en Boca, debutó profesionalmente en 2014 y ha tenido pasos por Talleres de Córdoba antes de llegar a Rosario Central en 2022. Desde que fue operado, ha mantenido controles de rutina y logró volver a las canchas sin mayores inconvenientes.

Por el momento, el club no ha especificado los plazos de recuperación. Rosario Central, que recientemente se coronó campeón de la Liga 2025, debutará en el Torneo Apertura el sábado 24 de enero a las 22, enfrentando a Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito.