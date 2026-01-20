Cuenta regresiva para Colapinto: Alpine puso fecha al debut en pista del A526

El equipo Alpine está apresurado en la preparación del A526, a tiempo para su Shakedown programado para el 22 de enero en Silverstone, Reino Unido. Este evento promocional, que ofrece un primer vistazo al coche, fue inicialmente programado para el 11 de enero, pero se canceló debido a retrasos en la información crítica que debía ser proporcionada por Mercedes, su proveedor de motores.

A pesar de que no se ha confirmado la relación entre los conflictos recientes de Mercedes con Honda, Ferrari y Audi, los retrasos podrían estar vinculados. Mercedes enfrenta presiones para ajustar su motor de combustión y cumplir con las normativas de la FIA, lo que podría estar afectando sus entregas a equipos asociados como Alpine.

En Enstone, los ingenieros y técnicos continúan trabajando arduamente para optimizar el coche, ya que las nuevas regulaciones demandan atención a cada detalle. Alpine utiliza un simulador avanzado, estrenado en septiembre de 2025, lo que, según Ayao Komatsu, director de Haas, podría otorgarles una ventaja competitiva.

Una vez que se complete el ensamblaje del chasis con el motor, se espera que Alpine pueda consolidarse en la zona media de la parrilla de Fórmula 1, lo que beneficiaría a su piloto Franco Colapinto en su debut como titular.

Franco y su compañero Pierre Gasly han cambiado su enfoque tras la cancelación del Shakedown. Ambos pilotos están entrenando en Enstone, junto con Paul Aron, el piloto reserva del equipo, mientras esperan la nueva fecha para rodar el coche.

Colapinto ha compartido en redes sociales recuerdos de sus inicios en el karting, lo que generó interacciones con el piloto mexicano Sergio Pérez. A medida que se acerca el día del rodaje, Colapinto expresó su entusiasmo por salir a la pista.

Alpine se mantiene optimista de que el 22 de enero será un día clave para el equipo y su nuevo monoplaza, buscando un inicio exitoso en la próxima temporada de Fórmula 1.