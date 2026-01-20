Franco Colapinto presentó la nueva indumentaria de Alpine

Franco Colapinto ha sido el protagonista del lanzamiento de la nueva indumentaria de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería francesa anunció en sus redes sociales: "Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto".

En las imágenes, Colapinto y su compañero, Pierre Gasly, lucen las nuevas camisetas y polos que llevarán en los paddocks de los circuitos. Este año, el color dominante es el azul, reemplazando el rosa que caracterizó la indumentaria de 2025.

Recientemente, Colapinto compartió un video al llegar a la fábrica de Enstone, expresando su entusiasmo por la nueva temporada: "Estamos listos y recargados para esta nueva era. Nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo". También mencionó que el equipo se está preparando para las pruebas en el simulador y otros eventos de marketing, mostrando optimismo sobre la temporada que está por comenzar.