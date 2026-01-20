Santilli acelera la rosca federal para blindar la reforma laboral y suma el respaldo clave de Salta

Santilli se reunió con Gustavo Sáenz y sumó apoyo a la reforma laboral

Salta es una provincia clave por su peso en Diputados y el Senado

El Gobierno busca blindar la iniciativa antes del inicio de extraordinarias

Los gobernadores expresan dudas por el impacto fiscal del proyecto

La Casa Rosada sostiene que el empleo formal compensará la caída de recaudación

La gira federal del ministro apunta a asegurar un nuevo triunfo legislativo

Con el reloj legislativo corriendo hacia el inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno intensificó su ofensiva política en las provincias para asegurar los votos necesarios que permitan sancionar la reforma laboral, una de las principales apuestas del presidente Javier Milei. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuó este lunes con su gira federal y se reunió en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz, quien se mostró dispuesto a acompañar el proyecto oficialista.

El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno provincial y formó parte de una estrategia más amplia de acumulación de voluntades que el Ejecutivo viene desplegando desde comienzos de enero. El objetivo es llegar al debate parlamentario con apoyos consolidados, en línea con los triunfos legislativos obtenidos en diciembre, cuando el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

La reunión con Sáenz fue especialmente significativa. El gobernador salteño, de vínculo oscilante con la Casa Rosada, no solo expresó su predisposición a respaldar la iniciativa, sino que también dejó definiciones políticas que el oficialismo leyó como una señal de alineamiento. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, sostuvo tras el encuentro, y agregó que existe “voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

Desde el Ministerio del Interior destacaron que ambas partes coincidieron en la necesidad de aprobar la reforma y valoraron positivamente las acciones conjuntas entre Nación y provincia. Santilli, por su parte, insistió en que ningún gobernador debería oponerse a una ley que, según la visión del Ejecutivo, promueve el empleo privado, incrementa la productividad y genera nuevas inversiones en las provincias.

El respaldo de Salta no es menor. La provincia cuenta con tres diputados nacionales y con representación en el Senado a través de la ex vicegobernadora Flavia Royón, lo que convierte a Sáenz en un actor relevante dentro del tablero parlamentario. Incluso, durante la reunión, el mandatario provincial reveló que sugirió al Presidente utilizar el término “modernización” en lugar de “reforma” laboral, al considerar que es una palabra que genera menos resistencia social.

La gira de Santilli no se detiene. En la agenda oficial figuran nuevos viajes a Neuquén, donde se reunirá con el gobernador Rolando Figueroa, y a Entre Ríos, para encontrarse con Rogelio Frigerio. En las últimas semanas, el ministro ya mantuvo contactos con Ignacio Torres en Chubut, Leandro Zdero en Chaco, Alfredo Cornejo en Mendoza y Marcelo Orrego en San Juan. El único encuentro pendiente es con el pampeano Sergio Ziliotto, que debió postergarse por razones personales y climáticas.

Detrás de la búsqueda de apoyos, subyace una preocupación que atraviesa a varios gobernadores: el impacto fiscal de la reforma laboral. En particular, existen resquemores por la eventual reducción de la coparticipación derivada de una menor recaudación del Impuesto a las Ganancias si se aplican las modificaciones previstas en el proyecto. El tema fue incluso parte del temario de la primera reunión de la mesa política del oficialismo en 2026.

En la Casa Rosada minimizan esos temores y sostienen que el efecto negativo será transitorio. La explicación oficial es que la baja en la recaudación se verá compensada por el crecimiento del empleo formal y la expansión de la actividad económica. El propio Santilli lo expresó con números concretos: reconoció que podría haber un impacto del 0,15% en las cuentas provinciales hacia 2027, pero aseguró que por cada 400.000 trabajadores formalizados se recupera ese porcentaje.

En el entorno del ministro descuentan el apoyo legislativo de gobernadores como Orrego, Cornejo y Zdero, aunque este último reclamó la posibilidad de establecer algún esquema de compensaciones para ordenar las finanzas provinciales durante la transición. Si bien el planteo fue escuchado, en Balcarce 50 prevalece la postura de no conceder mecanismos adicionales de alivio fiscal.

Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias ya firmado y publicado, y con Milei enfocado en su agenda internacional, la tarea de Santilli adquiere un rol central. La reforma laboral se juega tanto en el Congreso como en la política territorial, y el oficialismo apuesta a que el respaldo de los gobernadores termine de inclinar la balanza a su favor.