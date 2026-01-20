Alineamiento estratégico: Estados Unidos refuerza su respaldo al Gobierno argentino en la ofensiva contra Maduro y la agenda global

Estados Unidos agradeció el apoyo argentino a la ofensiva contra Nicolás Maduro

Milei volvió a reclamar la liberación de presos políticos argentinos en Venezuela

El Presidente participará del Foro de Davos y se reunirá con líderes financieros globales

Crece la expectativa por un posible encuentro informal entre Milei y Trump en Suiza

Argentina fue invitada como miembro fundador del nuevo Board of Peace

El Gobierno refuerza su alineamiento internacional con Washington y su agenda ideológica

La sintonía política y diplomática entre la Argentina y Estados Unidos volvió a quedar en evidencia con un nuevo pronunciamiento del embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas, quien agradeció públicamente el respaldo del gobierno de Javier Milei al operativo militar destinado a capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. El diplomático subrayó que ambos países comparten la defensa de un “Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones”, una definición que refuerza el alineamiento estratégico entre Buenos Aires y Washington en un escenario regional atravesado por tensiones políticas y geopolíticas.

En una publicación difundida a través de la red social X, Lamelas ratificó además el apoyo de Estados Unidos a la liberación de “rehenes y presos políticos detenidos injustamente” en Venezuela y sostuvo que “la libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región”. El mensaje se inscribe en una ofensiva discursiva y diplomática creciente contra el régimen chavista, que en las últimas semanas volvió a quedar en el centro de la escena internacional.

El propio Milei reforzó esa postura durante el fin de semana, al reclamar una vez más la liberación de ciudadanos argentinos detenidos en Caracas. En una exposición realizada en Paraguay, en la antesala de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el Presidente valoró “la decisión y la determinación” de Donald Trump y de su administración en las acciones adoptadas en Venezuela, que —según afirmó— derivaron en la captura del “narcoterrorista y dictador” Nicolás Maduro.

En ese marco, Milei volvió a exigir la liberación de Nahuel Gallo y del resto de los presos políticos argentinos detenidos “arbitraria e ilegalmente” por el régimen venezolano. “La libertad no es una consigna vacía ni un concepto abstracto, es una alternativa política y económica concreta frente a una realidad que ya no admite dilaciones”, sostuvo el mandatario, profundizando su discurso ideológico en clave internacional.

La agenda exterior del Presidente tendrá en los próximos días un escenario de alto impacto simbólico y político: su participación en el Foro Económico de Davos, en Suiza. Allí disertará en un panel titulado ¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?, donde insistirá en que las decisiones políticas deben seguir un eje moral y no limitarse a criterios de conveniencia coyuntural. Antes de esa intervención, Milei mantendrá reuniones con figuras centrales del sistema financiero global, entre ellas directivos de JP Morgan Chase, BlackRock, Goldman Sachs, Bank of America, BBVA y Santander.

En Davos también podría producirse una coincidencia clave. Trump hablará apenas una hora antes que Milei, una cercanía temporal que alimenta expectativas sobre un eventual encuentro informal entre ambos líderes. De concretarse, la imagen tendría un fuerte valor simbólico en un contexto de reconfiguración del tablero global y de reposicionamiento de la Argentina en la política internacional.

Ese acercamiento se vio reforzado el pasado sábado, cuando Trump anunció la creación del denominado Board of Peace, una iniciativa que reunirá a países comprometidos con la lucha contra el terrorismo y la defensa de la libertad. Argentina fue invitada como miembro fundador, una propuesta que Milei aceptó de inmediato. “La Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, aseguró el Presidente.

Según detalló Milei, la invitación fue formalizada mediante una carta personal de Trump, en la que el mandatario estadounidense lo convocó a participar de un “esfuerzo histórico” orientado a consolidar la paz en Oriente Medio y a impulsar un nuevo enfoque para resolver conflictos globales. En la misiva, Trump recordó la presentación, en septiembre de 2025, de un Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza, una hoja de ruta de 20 puntos que, según afirmó, fue respaldada por líderes del mundo árabe, Israel y Europa.

El plan también obtuvo aval institucional en el ámbito multilateral. Trump destacó que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por amplia mayoría la Resolución 2803, que respalda esa visión. En el centro de la iniciativa se encuentra el Board of Peace, concebido como una nueva organización internacional con funciones de administración transitoria y proyección global.

Para el Gobierno argentino, el respaldo explícito de Estados Unidos y la invitación a integrar ese espacio refuerzan su apuesta por una política exterior alineada con Washington y basada en definiciones ideológicas claras. En un escenario regional convulsionado, Milei busca consolidar a la Argentina como un actor confiable para las potencias occidentales y como un aliado activo en la defensa de la democracia y la libertad.