Se empiezan a palpitar los Juegos Suramericanos 2026

Este lunes, en el Predio de la Flor, el intendente Leonardo Viotti acompañó la puesta en marcha de la activación para la promoción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, especialmente diseñado por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).

"Empezamos a palpitar entre todos los Juegos Sudamericanos 2026, y desde el municipio estamos preparando a la ciudad acorde a lo que va a ser el evento deportivo más importante en la historia de Rafaela y seguramente también de la provincia de Santa Fe", comentó el mandatario local en el lugar.

Además, contó que "estamos viendo chicos que forman parte de las distintas actividades que hoy vinieron acá, pero esto está abierto a todos. El evento podrá ser visitado hasta las 20:00 del día de hoy, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad".

Por otro lado, señaló que "nada de todo esto lo podríamos llevar adelante sin el apoyo del Gobierno provincial y la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro. Con este evento deportivo, la ciudad va a haber aprendido todo el know-how que nos va a quedar, el conocimiento que nos va a permitir soñar en futuros eventos deportivos y vamos a tener infraestructura correcta para eso. Por eso es una gran oportunidad para la ciudad de Rafaela".

Una experiencia inmersiva

Se trata de un dispositivo especialmente diseñado para albergar distintas estaciones de experiencias virtuales, áreas de juego y espacios de interacción con el público.

El recorrido organizado incluye ingreso, sala de trivias y sala inmersiva, garantizando una circulación fluida para quienes participan de la experiencia. Además, cuenta con una pantalla LED exterior que complementa la propuesta con contenidos audiovisuales y material promocional de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Además, el público puede acceder a diferentes experiencias de realidad virtual. Una de ellas es la Oculus Bicicleta, que permite realizar un paseo virtual por los lugares más emblemáticos y reconocidos de Santa Fe mediante una bicicleta fija y visores Meta Quest 3.

También se encuentra la experiencia Oculus Kayak, que propone recorrer de manera virtual los ríos de la provincia desde un kayak fijo, y la experiencia Penales VR, donde los participantes pueden patear penales en un entorno virtual utilizando tecnología Oculus y una pantalla LED de 65 pulgadas.

La propuesta se complementa con una Sala de Trivias equipada con pantallas táctiles, donde los visitantes pueden participar de juegos interactivos vinculados a los Juegos Suramericanos, el deporte y Santa Fe 2026, sumando una dimensión educativa y lúdica a la experiencia.

En el exterior, la experiencia se amplía con la instalación de gazebos temáticos. Uno de ellos está destinado a competencias de E-sport y cuenta con cuatro puestos de juego para torneos y desafíos digitales. Además, se ofrece una experiencia inmersiva adicional con juegos virtuales, permitiendo que más personas puedan participar de la propuesta al mismo tiempo.