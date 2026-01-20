El Inter de Lautaro Martínez se mide ante el líder de la Champions League

Este martes, el Inter, con Lautaro Martínez, se enfrentará al Arsenal en un encuentro crucial de la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio San Siro de Milán a las 17:00 hora argentina y será transmitido por Fox Sports.

El Arsenal, líder de la Premier League, llega al choque con un récord perfecto en la Champions: seis victorias en seis partidos, sumando 18 puntos y manteniendo una ventaja de tres sobre el Bayern Múnich. El equipo dirigido por Mikel Arteta está cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

En la Premier, Arsenal lidera con 50 puntos tras 22 jornadas, siete por delante del Manchester City. En contraste, el Inter lidera la Serie A y se encuentra en el grupo de los ocho mejores de la Champions, aunque ha tenido un rendimiento irregular, con dos derrotas ante Atlético de Madrid y Liverpool en la fase de grupos.

Por otro lado, el Real Madrid, en medio de una racha negativa, recibirá al Mónaco en el debut internacional de su entrenador Álvaro Arbeloa. Arbeloa asumió el cargo luego de la derrota ante el Barcelona en la Supercopa de España. La afición cuestiona el rendimiento del equipo tras la eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete y una victoria apretada ante Levante en LaLiga.

Programación de partidos de la Champions League (Martes):

12:30 (Fox Sports): Kairat Almaty vs. Brujas

14:45 (Fox Sports): Bodo Glimt vs. Manchester City

17:00 (Disney+): Copenhague vs. Napoli

17:00 (Fox Sports): Inter vs. Arsenal

17:00 (ESPN 4): Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

17:00 (ESPN): Real Madrid vs. Mónaco

17:00 (ESPN 2): Sporting Lisboa vs. París Saint-Germain

17:00 (ESPN 3): Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund

17:00 (Disney+): Villarreal vs. Ajax





