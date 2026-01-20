Inter Miami confirmó como refuerzo a un jugador que estuvo en la órbita de River

Inter Miami, bajo la dirección de Lionel Messi y Javier Mascherano, ha completado una temporada exitosa al ganarse el título de la MLS en 2025. En medio de sus nuevos objetivos, el club se movió rápidamente en el mercado de pases para asegurar la continuidad de Tadeo Allende, una de sus estrellas de la pasada campaña.

Tras finalizar su cesión del Celta de Vigo el 31 de diciembre, el club de la MLS inició negociaciones para adquirir el pase del delantero argentino. Este lunes, Inter Miami anunció a través de sus redes sociales que el traspaso se ha concretado, confirmando su contrato hasta junio de 2030 con opción de extenderlo hasta junio de 2031.

La transacción, estimada en 5 millones de euros, garantiza que Allende, quien ya ha sido vinculado previamente con River Plate, permanecerá en el equipo estadounidense.

En su primera temporada con Inter Miami, Allende acumuló 24 goles en 54 partidos en todas las competiciones, posicionándose como el quinto máximo goleador histórico del club, solo a cinco tantos de Gonzalo Higuaín. Lionel Messi lidera la tabla con 77 goles.