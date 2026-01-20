Andrea Travaini asumirá al frente de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, en reemplazo de Alicia Tate, quien finalizó su etapa al frente del área.

Hasta el momento, la funcionaria se desempeñaba como directora del programa Nueva Oportunidad, desde donde impulsó acciones vinculadas a la inclusión social, el trabajo territorial y el acceso a derechos.



Con una amplia trayectoria en la gestión de políticas públicas, Travaini llega al cargo con el objetivo de dar continuidad y profundizar las líneas de trabajo que viene desarrollando la Secretaría, con énfasis en la promoción de derechos, la igualdad de género y la prevención de las violencias.

Fortalecer las políticas públicas existentes

Al asumir el nuevo rol, la funcionaria agradeció la confianza depositada por las autoridades provinciales. “Agradezco al gobernador Maximiliano Pullaro y a la ministra Victoria Tejeda por la confianza para asumir esta responsabilidad”, expresó, y señaló que esta nueva etapa representa una continuidad del trabajo que viene desarrollando la Secretaría, con el propósito de fortalecer las políticas públicas existentes.

Entre los principales ejes de gestión, Travaini destacó que uno de los focos centrales será el abordaje de las violencias hacia las mujeres, especialmente en territorios atravesados por contextos de alta violencia y narcocriminalidad, como Rosario y la ciudad de Santa Fe. En ese marco, remarcó que la prevención tendrá un rol clave, con un fuerte énfasis en el trabajo con jóvenes.

Asimismo, subrayó la importancia de sostener una mirada integral frente a estas problemáticas y de continuar consolidando el trabajo intersectorial, tanto dentro del Ministerio como con otras áreas del Estado. “Sabemos que estas problemáticas requieren una mirada integral, por eso vamos a seguir fortaleciendo el trabajo articulado”, indicó.

Finalmente, la nueva secretaria adelantó que la gestión también pondrá el foco en los desafíos vinculados a las violencias emergentes, como la violencia digital y las situaciones relacionadas con el uso de redes sociales, que demandan nuevas estrategias de intervención y acompañamiento.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.