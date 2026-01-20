Yanina Latorre presumió el regalo que le hizo Messi durante su visita al Inter Miami: “La emoción es total”

Yanina Latorre mostró cómo fue su encuentro con Lionel Messi durante su visita a las instalaciones del Inter Miami, en Fort Lauderdale. Feliz por la experiencia, describió cómo fue el recorrido y presumió el regalo que recibió de parte del ídolo.

El encuentro se dio en un clima distendido, lejos de los flashes habituales. Messi recibió a la panelista y a Diego Latorre, charlaron, se rieron y hasta presenciaron parte del entrenamiento del plantel.

“La emoción es total cuando lo ves. Lo amo. Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento. Es el uno adentro y fuera de la cancha”, escribió Yanina en Instagram junto a varias fotos que rápidamente se viralizaron.

Sin embargo, horas después del posteo, la panelista de SQP (América) sumó un nuevo capítulo a la historia al mostrarse caminando por la calle con una campera rosa del Inter Miami, que —según contó— fue un presente del propio Messi.

Fiel a su estilo descontracturado, Yanina grabó un video en el que no ocultó su felicidad: “Creo que solo salí a caminar para presumir la camperulí, amor. ¡Me la regaló él! ¿Entendés que me la regaló?”. Y, entre risas, agregó: “Estoy chocha. Soy tan fan de Messi que no puede ser”.

Incluso, se tomó con humor los comentarios incrédulos de algunos usuarios que pusieron en duda tanto las fotos como el regalo. “Me están poniendo que es inteligencia artificial. ¡No, me la regaló la inteligencia artificial!”, ironizó, divertida por la repercusión.

El encuentro tuvo además un condimento especial: Lionel Messi confesó recientemente que es seguidor de LAM (América), el histórico programa de espectáculos del que Yanina fue “angelita” durante una década. Un dato que terminó de sellar la simpatía y cercanía entre el futbolista y la panelista.

