El dramático relato de la árbitra que fue atacada en un partido de fútbol

El fin de semana, un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca se convirtió en un escenario de violencia extrema. Durante el encuentro entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy, la árbitra Victoria Cruz fue brutalmente agredida, un hecho que generó indignación entre los aficionados y se viralizó en redes sociales.

En un video que circula en línea, se observa cómo Cruz es atacada por hinchas del equipo visitante, incluidos varios miembros femeninos del grupo. La árbitra comentó que desde el inicio del partido se sentía una atmósfera hostil: “No fueron a ver un partido de fútbol, sino a agredirme verbalmente a mí, a mis compañeros y a los jugadores”, expresó en una entrevista con La Brújula 24.

Un incidente clave ocurrió apenas cinco minutos después del comienzo del partido, cuando un jugador de La Banda del Moy fue expulsado. Cruz admitió que la tensión ya era palpable: “No queríamos agravar la situación, pero cuando terminó el partido todo estalló”.

Cruz relató cómo, tras el silbato final, empezó a recibir empujones y escupitajos, y una agresora le tiró del cabello. “Traté de cubrirme porque tenía miedo de que me hirieran. Recibí golpes de todos lados”, recordó con angustia. La árbitra fue asistida médicamente por los golpes en la cabeza, y sufrió lesiones en sus manos.

Ante este ataque, Cruz está considerando abandonar su labor en el arbitraje: “Voy a reflexionar durante las vacaciones sobre si seguir en este ambiente”.

El abogado de Cruz anunció que procederán legalmente para que el hecho no quede impune. “Identificaremos a cada persona involucrada en la agresión para que la Fiscalía pueda realizar una investigación adecuada y atribuir responsabilidades”, afirmó.