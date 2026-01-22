Julián Galdeano: "El adversario de Unidos es el peronismo"

Tras un año bisagra para la política de Santa Fe, donde Maximiliano Pullaro impulsó sendas reformas en la Justicia y la Constitución provincial, el secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, Julián Galdeano, se toma unos días de descanso antes de retomar la actividad vertiginosa del Poder Ejecutivo.

Con más tiempo, producto de la baja actividad política del primer mes del año, el chaqueño aprovecha las tardes y noches al aire libre para agasajar a los invitados que lo visitan con generosos costillares a la estaca. Galdeano reflexiona en diálogo con Letra P sobre los desafíos que enfrentó Unidos durante sus primeros dos años de vida, las próximas elecciones a intendente de Rosario, las tensiones del gobierno provincial con el socialismo en la Legislatura y el futuro de la Unión Cívica Radical a nivel nacional.



El '25 de Unidos

-¿Qué balance hace de los procesos electorales de 2025 en los que participó Unidos?

-Tanto 2024 como 2025 van a quedar en la historia de Santa Fe. Son muchos los factores pero, principalmente, por la reforma de la Constitución, el proceso electoral y la Convención constituyente. También por otros hitos institucionales que marcan un cambio: la autonomía de Rosario, los cambios en el Poder Judicial y la Corte Suprema, la reforma del sistema previsional de Santa Fe, que le da una sustentabilidad importante a futuro a un régimen que venía cada vez con más dificultad para sostenerse.

Se dio un proceso en un contexto muy difícil, desde el punto de vista de la estabilidad política, de la representatividad de los gobiernos, de los oficialismos y de los partidos políticos. Santa Fe fue una de las pocas provincias argentinas donde se pudo llevar adelante un cambio de esta magnitud, y no fue un triunfo de la antipolítica, que siempre en estas ocasiones tiene mucha más facilidad, fue un proceso que terminó siendo virtuoso.

-¿Cómo evalúa la experiencia de Provincias Unidas? ¿Siguen apostando a poner un presidente en 2027?

-En un modelo político tan bipolar, con dos extremos muy marcados, el kirchnerismo y el oficialismo nacional, quienes no tenemos un contrato de adhesión firmado con ninguna de las dos veredas estamos en una posición muy incómoda. La herramienta que construímos fue más de supervivencia política que de construcción de poder, aunque la supervivencia es una base indispensable para luego construir un escenario de poder. Quizás esa alternativa no se llegue a consolidar de cara al 2027. Va a depender mucho de cómo le vaya al gobierno de Milei y qué nivel de consenso social mantenga, más por los resultados que por su estilo de gobierno. Si eso se mantuviera, posiblemente, las opciones de los que no sean del oficialismo van a ser más testimoniales o van a tener menor incidencia política en la elección nacional.

La situación del radicalismo a nivel nacional

-Ahora que Leonel Chiarella es presidente de la UCR, ¿Pullaro tiene el mandato de liderar al partido a nivel nacional?

-No necesariamente. Posiblemente podría haber sido Gustavo Valdés, pero no existía un candidato natural para conducir al radicalismo. No fue un proceso que se buscó desde Santa Fe, ni Pullaro buscó colocar personas de su confianza o de su provincia para liderar al partido. No aparece en el horizonte inmediato un radicalismo que sintetice fácilmente la heterogeneidad que hoy lo caracteriza. Hay que transitar este proceso evitando que la diáspora sea más profunda y esperar el momento en que las ideas del radicalismo o sus electores tengan un campo más fértil que en este momento tan extraño del debate público en la Argentina. Debemos mostrar lo que tenemos: gobiernos provinciales y municipales, con dirigentes valiosísimos, pero hoy no necesariamente esa suma de factores conforma un proyecto nacional.

-¿Cuál es el principal adversario de Unidos? ¿La Libertad Avanza, con quien el gobernador evidencia cada vez más diferencias, o el peronismo, que tiene mayor peso territorial en Santa Fe?

-Se da un fenómeno muy particular: el peronismo es el adversario natural, con ellos tenemos más diferencias y más contrastes que con LLA. La situación se complejiza un poco porque Unidos tiene previamente un debate con La Libertad Avanza respecto del liderazgo del espacio no peronista, como unas PASO previas a disputar la general con el peronismo. Así como esa misma sociedad, a nivel nacional cree que LLA tiene que confrontar con el kirchnerismo porque tiene más posibilidades de ganarle, en la provincia, gran parte ese mismo electorado dice “no, acá es Unidos, es Pullaro quien le tiene que ganar al peronismo, porque tiene más competitividad a la hora de de llevar adelante un proceso electoral”.

El radicalismo en Rosario y en Santa Fe

-¿El radicalismo trabaja para poner un candidato propio para la intendencia de Rosario en 2027?

-Siempre uno trabaja para que el candidato sea de su partido. Aspiramos primero a que sea un candidato de nuestra coalición, el más competitivo posible. Viene una etapa de Rosario en la que hay que incorporar una importante dosis de gestión a la oferta electoral. Hay que tener renovación en la propuesta política para la ciudad, acorde a los nuevos y mejores tiempos que vive, en base a las condiciones que la provincia tiene que asegurar a los rosarinos, de seguridad, de inversión, de obra pública, de infraestructura. Unidos tiene el desafío de, primero, definir hacia dónde queremos que vaya Rosario, cómo la imaginamos, donde hay que poner recursos, donde mejorar la inversión pública y, después, qué candidato con nombre propio puede llevar adelante esa propuesta.

-¿El socialismo le pone palos en la rueda a Pullaro en la Legislatura?

-Se da un fenómeno que forma parte de la política. Aquellos que están en el Legislativo no tienen el mismo apuro y a veces la misma visión macro de los que estamos en el Ejecutivo. Los temas se van masticando dentro del Ejecutivo y cuando llegan a la Legislatura ya tienen un nivel de proceso importante, pero en la Legislatura el análisis recién arranca. Entonces a veces pareciera como que esos temas no tienen la celeridad suficiente en el Legislativo y se adjudica parte de esa responsabilidad a una de las bancadas más importantes dentro de Unidos, que es la del socialismo. La realidad también nos marca que los temas que han sido decisiones estratégicas del gobierno y donde se apuntaron todos los cañones, por una vía o por otra, conversando más o menos, esos temas salieron rápidamente.

CON INFORMACION DE LETRAP.