Cambio de mando en Transporte: renuncia Luis Pierrini y asume el arquitecto Fernando Herrmann

Luis Pierrini renunció a la Secretaría de Transporte tras ocho meses por motivos personales.

El arquitecto Fernando Herrmann fue designado como su sucesor por el Ministerio de Economía.

El nuevo funcionario posee una vasta trayectoria privada pero carece de experiencia en transporte.

Herrmann es egresado de la Universidad de Belgrano y cuenta con un EMBA del IAE.

Sus desafíos inmediatos incluyen negociar subsidios con empresarios y gestionar el diálogo con la UTA.

La estructura de las subsecretarías se mantendrá sin cambios durante el inicio de la gestión.

En un movimiento inesperado dentro del gabinete económico que lidera Luis Caputo, la Secretaría de Transporte de la Nación experimentó un drástico cambio de liderazgo en las últimas horas. Luis Pierrini, quien se desempeñaba como titular del área desde mayo de 2025, presentó su renuncia indeclinable alegando estrictos motivos personales, según confirmaron fuentes oficiales del Palacio de Hacienda. En su lugar, el Ministerio de Economía oficializó la designación del arquitecto Fernando Herrmann, un profesional de extensa trayectoria en el ámbito privado pero con un perfil que, a primera vista, resulta novedoso para las complejidades de la gestión pública en materia de movilidad y logística nacional.

La salida de Pierrini pone fin a una gestión que se extendió por poco más de ocho meses y veinte días. El funcionario saliente había llegado a la cartera para suceder a Franco Mogetta en un momento de plena transición, asumiendo el difícil desafío de estabilizar un sector marcado por la revisión de los esquemas de subsidios y la actualización de cuadros tarifarios en un contexto de alta inflación. Tras conocerse la dimisión, el ministro Caputo expresó públicamente su reconocimiento a la labor desempeñada, agradeciendo formalmente el compromiso y la dedicación de Pierrini durante su breve pero intenso paso por la administración central. La noticia fue recibida con sorpresa en los pasillos de la Secretaría, donde ya se especulaba con la continuidad del equipo de trabajo bajo la nueva dirección que ahora queda en manos de Herrmann.

El flamante secretario, Fernando Herrmann, es un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano que cuenta con una sólida formación académica complementada con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) otorgado por el IAE Business School. Su perfil profesional está marcado por una fuerte impronta técnica y docente, habiendo pasado por las aulas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, la Universidad Nacional de San Martín y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Sin embargo, lo que más destaca de su currículum es su extensa actividad en el sector privado: durante más de tres décadas, lideró el estudio Herrmann & Arquitectos Asociados, participando en proyectos de gran escala como el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Centro de Prensa de la Convención del Grupo del Río en el Palais de Glace.

A pesar de su solvencia en el mundo de la arquitectura y la gestión de proyectos de infraestructura, la designación de Herrmann ha generado interrogantes en el sector debido a su falta de antecedentes directos en la regulación del transporte aéreo, marítimo o terrestre. Su experiencia previa se ha centrado principalmente en el gerenciamiento de obras, la administración de contratos y los estudios de factibilidad inmobiliaria. No obstante, desde el Ministerio de Economía confían en que su capacidad de gestión corporativa y su visión estratégica sean herramientas suficientes para navegar la compleja agenda de transporte que el país requiere en el corto y mediano plazo.

La llegada de Herrmann se produce en un escenario de alta sensibilidad social y económica. Entre sus tareas prioritarias se encuentra la de retomar de inmediato las negociaciones con las cámaras empresarias de transporte automotor de pasajeros, que mantienen un reclamo constante por la desactualización de los costos operativos y la demora en el flujo de los subsidios estatales. Asimismo, el nuevo secretario deberá actuar como interlocutor clave ante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en un año donde la conflictividad gremial suele estar a la orden del día por las paritarias. La gestión de la paz social en los servicios públicos, sumada a los planes de modernización ferroviaria y la política de cielos abiertos en el área aerocomercial, serán los pilares que pondrán a prueba su capacidad política frente a actores de peso en el sistema económico argentino.

Finalmente, desde la Secretaría de Transporte han aclarado que, por el momento, no se prevén modificaciones sustanciales en la estructura de las subsecretarías. Los actuales titulares de Transporte Automotor, Ferroviario y Aéreo —José Manuel Urdiroz, Martín Gabriel Ferreiro y Hernán Adrián Gómez, respectivamente— continuarán en sus funciones. Esta decisión busca garantizar una transición ordenada y dar continuidad a los expedientes en curso mientras el arquitecto Herrmann termina de interiorizarse en los detalles técnicos de cada división. No obstante, fuentes cercanas al Palacio de Hacienda no descartan que, una vez consolidado el nuevo mando, se realicen ajustes en el equipo técnico para alinearlo con la visión de la nueva autoridad.