El peronismo endurece su postura: Germán Martínez acusa al Gobierno de actuar con "mala fe" sistemática

Advertencia opositora: Germán Martínez instó a "pensar mal" del Gobierno de Milei como una regla fundamental para cualquier diálogo político.

Denuncia de "mala fe": El jefe del bloque de Unión por la Patria acusó al Ejecutivo de ocultar decisiones y actuar sin transparencia institucional.

Maniobras con DNU: Martínez criticó la publicación del decreto de la SIDE a comienzos de año como una forma de evadir el control de las sesiones extraordinarias.

Salud pública en riesgo: Denunció la desarticulación del programa nacional de cardiopatías congénitas, afectando a unos 4.000 niños y niñas.

Recorte presupuestario: El legislador sostuvo que el oficialismo prioriza el "ganar" financiero por sobre el cumplimiento de leyes de salud y discapacidad.

Cuestionamiento a la Justicia: Criticó la negativa de los tribunales a habilitar la feria judicial para tratar las denuncias contra los decretos presidenciales.

En medio de una creciente tensión política y parlamentaria, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, lanzó una dura advertencia sobre la naturaleza del vínculo institucional entre el Poder Ejecutivo y la oposición. Con un discurso cargado de escepticismo, el dirigente santafesino instó a sus pares y a la sociedad a adoptar una postura de desconfianza permanente frente a la gestión de Javier Milei, argumentando que la falta de transparencia y el incumplimiento de las promesas se han convertido en el "dogma" fundamental de la actual administración nacional.

Para el jefe de la bancada peronista, la relación con la Casa Rosada debe abordarse bajo una premisa de sospecha. "Siempre hay que pensar mal de este Gobierno", sentenció Martínez, quien sostiene que la trayectoria del oficialismo demuestra una tendencia recurrente a fallar en los acuerdos y a ocultar sus verdaderas intenciones detrás de decisiones unilaterales. Según el legislador, la administración libertaria no solo carece de transparencia a la hora de tomar decisiones cruciales, sino que ejerce el poder con una "mala fe" que afecta directamente la calidad institucional y la vida de los ciudadanos más vulnerables.

Martínez fundamentó sus acusaciones citando lo que considera maniobras políticas cuestionables. Uno de los ejemplos más claros señalados por el diputado fue la gestión del decreto de necesidad y urgencia vinculado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según recordó, el Ejecutivo mantuvo sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre, pero esperó hasta el 2 de enero para publicar un DNU invocando una urgencia que, a su criterio, es inexistente o fue fabricada para evitar el control parlamentario inmediato. Para la oposición, este modus operandi se repite en otras áreas sensibles, como la reforma laboral, donde las decisiones se toman por fuera de los canales tradicionales de consenso.

Sin embargo, el punto más sensible del descargo de Martínez estuvo relacionado con el área de salud y las políticas sociales. El legislador denunció la desarticulación de un programa nacional de prevención y tratamiento de cardiopatías congénitas, una ley aprobada a fines de 2022 que tiene sus raíces en una iniciativa creada en 2008. Martínez alertó que cerca de 4.000 niños y niñas que nacen con estas patologías están quedando desprotegidos ante el incumplimiento de la ley y la falta de asignación presupuestaria. "El Gobierno quiere ganar siempre a costa de los argentinos", arremetió, vinculando el ajuste fiscal con un impacto directo en la salud pública.

La crítica no se limitó exclusivamente al Poder Ejecutivo, sino que también alcanzó al desempeño del Poder Judicial. Martínez cuestionó la lentitud o la falta de voluntad de la Justicia para habilitar el tratamiento de temas urgentes durante la feria judicial. A pesar de existir exigencias para que se respete la ley de Discapacidad y se trate el polémico DNU de la SIDE en el Congreso, el legislador lamentó que los tribunales se excusen en cuestiones procedimentales o temporales para no intervenir. Esta inacción judicial, según su visión, termina siendo funcional a la estrategia de "hechos consumados" que intenta imponer el Gobierno nacional.

Finalmente, el jefe del bloque de Unión por la Patria reafirmó que la "mala fe" denunciada no es un hecho aislado, sino una estrategia política deliberada para eludir los controles democráticos. En un contexto de alta polarización, sus declaraciones anticipan un periodo de sesiones ordinarias donde el peronismo buscará bloquear las iniciativas oficiales apoyándose en la idea de que cualquier oferta de diálogo por parte del oficialismo esconde una trampa. Para Martínez, la transparencia ha dejado de ser una opción en la política argentina de 2026, convirtiendo a la desconfianza en la única herramienta de supervivencia parlamentaria frente a la gestión libertaria.