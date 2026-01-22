Un prodigio que se gana el respeto de una leyenda

Faustino Oro, un joven ajedrecista argentino de solo 12 años, está marcando su huella en el Tata Steel Chess Challenger, uno de los torneos más prestigiosos del mundo, que se lleva a cabo en Wijk aan Zee, Países Bajos. Con un ranking ELO de 2516, Oro se ha posicionado como uno de los líderes del certamen tras una victoria notable.

El Maestro Internacional argentino derrotó a Lu Miaoyi, una Maestra Internacional china de 15 años y actual tercera en el Mundial Junior 2025, en una partida que capturó la atención de expertos y aficionados por su brillantez. La partida se resolvió en 27 movimientos, con Oro sacrificando dos torres para desmantelar la defensa de su oponente, una estrategia elogiada por el motor de ajedrez Stockfish.

El triunfo le valió el reconocimiento de Garry Kasparov, legendario jugador de ajedrez, quien destacó la hazaña de Oro en redes sociales. Esta victoria es significativa, ya que el año anterior, en el mismo torneo, Lu Miaoyi había ganado a Oro.

Con 4 puntos obtenidos en 5 rondas, Oro comparte el liderazgo con el estadounidense Andy Woodward y el azerí Aydin Suleymanli. Su rendimiento actual, con un ELO proyectado de 2760, lo coloca en una posición competitiva superior a la del año pasado, donde logró 3,5 puntos en 13 rondas.

A pesar de sus logros, Oro aún busca la tercera y última norma necesaria para obtener el título de Gran Maestro Internacional (GM). Sin embargo, no podrá conseguirla en este torneo, ya que la FIDE exige que al menos una norma se obtenga en un torneo abierto con más de 40 participantes. Hasta ahora, ha logrado dos normas, ambas en torneos cerrados.

Faustino espera participar en un torneo abierto en los próximos meses. “Quizá planeo jugar algún abierto pronto, puede que en febrero. Encontrar uno no es tan fácil”, comentó. Oro, nacido el 14 de octubre de 2013, tiene hasta el 10 de marzo de 2026 para superar el récord de precocidad del Gran Maestro estadounidense Abhimanyu Mishra, quien logró el título a los 12 años, 4 meses y 25 días.