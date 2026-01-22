Quién es Telma Louise y qué dijo la modelo francesa señalada en el escándalo entre Zaira Nara y Robert Strom

La historia sentimental de Zaira Nara y Robert Strom, que había comenzado en las playas de Punta del Este, dio un giro inesperado con la aparición de Telma Louise, una modelo francesa. Durante los primeros días de verano, la pareja fue fotografiada en momentos íntimos mientras paseaban en un vehículo descapotable, confirmando los rumores sobre su relación.

Las imágenes, captadas por el programa Teleshow, mostraban a Strom y Nara compartiendo caricias y un beso, lo que les valió el título de "primera pareja de la temporada". Según fuentes cercanas, amigos como Pampita y Martín Pepa habrían facilitado su acercamiento, aunque también se mencionó la conexión de Strom con Jakob Von Plessen, expareja de Nara y padre de sus hijos.

Sin embargo, la relación no tardó en enfrentar dificultades. El programa Puro Show reveló que Strom había sido visto en un hotel de lujo en Milán con una joven rubia inglesa, lo que sembró dudas sobre la estabilidad de su vínculo con Nara. A medida que surgieron pistas de una posible crisis, el nombre de Telma Louise comenzó a resonar con fuerza, con rumores de que había conquistado al polista, incluso sugiriendo una inminente boda.

La situación se complicó aún más cuando Telma accedió a conversar con los medios argentinos. En una llamada con el periodista Santiago Sposato, la modelo mostró ambigüedad sobre su relación con Strom, admitiendo que él le había mencionado su vínculo con Nara, pero dejando entrever que su situación era más compleja de lo que parecía. "Con Robert solo somos amigos", dijo, antes de sorprender al reportero con la broma: "Estoy embarazada".

Las declaraciones de Telma solo aumentaron la incertidumbre sobre su conexión con Strom, mientras la relación entre Nara y el polista se veía afectada por las versiones de encuentros previos en Europa. Así, el romance que había iniciado como un deslumbrante cuento de verano se transformó en un relato cargado de tensión y misterio, dejando un desenlace abierto para todos los involucrados.