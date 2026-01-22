Un matrimonio que no superó el escándalo mediático

Simona Guatieri hizo pública su separación del futbolista Keita Baldé, dos años después de que se revelara que Baldé estuvo involucrado en un escándalo con Wanda Nara, quien habría engañado a Mauro Icardi.

A través de sus historias en Instagram, Guatieri reflexionó sobre su relación: “Algunas separaciones ocurren de forma inesperada, después de años soportando y justificando”, afirmó. Confirmó que cierra un “capítulo importante” de su vida, recordando tanto los momentos felices como las profundas heridas que se generaron.

“Amé con todo el corazón y di más de lo que debía”, continuó. Reconoció haber esperado cambios que nunca llegaron y expresó que el amor necesita respeto para prosperar. “A veces, la verdadera fortaleza es tener el coraje de irse”, agregó.

Guatieri cerró su mensaje destacando que su decisión no se basa en la derrota, sino en un renacer personal. “Me elegí a mí misma al entender que el amor sin respeto es solo soledad compartida”, concluyó.

Romance entre Wanda Nara y Keita Baldé

En diciembre de 2024, Wanda Nara confirmó a Estefanía Berardi su romance con Keita Baldé, excompañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán. “Salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro”, declaró. Según Berardi, este no fue el único romance de Nara, pero sí el más comentado, y enfatizó que la empresaria no oculta nada sobre su vida sentimental.