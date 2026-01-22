Maxi López cruzó a Ana Rosenfeld después de que lo acusara de ser mal padre

En una entrevista reciente con Luis Majul, Ana Rosenfeld acusó a Maxi López de haber causado "daño" a sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara. Las afirmaciones generaron una rápida respuesta del exfutbolista, quien salió a defenderse tras recibir críticas sobre su rol como padre.

A su salida del programa MasterChef Celebrity, López se dirigió a la prensa, manifestando: “Yo quiero a todo el mundo, no odio a nadie. Si Ana sigue hablando mal de mí, no pasa nada. Está todo bien, Ana”. Agregó que entiende las opiniones ajenas, pero se mostró firme en que su conciencia está tranquila respecto a su relación con sus hijos y su situación actual con Wanda Nara: “Ahora la relación con Wanda está bien”.

Cuando se le cuestionó sobre las acusaciones de mal padre hechas por Rosenfeld, López comentó que pocas personas conocen la verdadera historia y que hay margen para el diálogo: “Hablo con todo el mundo. Siempre es bienvenida”.

En la misma entrevista, Rosenfeld se mostró crítica hacia López, afirmando: “Maxi todavía me odia, pero no pretendo ser querida por él. Sé el daño que les hizo a los chicos”. También cuestionó su imagen pública, sugiriendo que su representación de sí mismo como un buen padre es engañosa. Sin embargo, expresó satisfacción por la reciente mejoría en la relación entre Nara y López, destacando que los niños "se lo merecen".

Rosenfeld concluyó reflexionando sobre la exposición mediática de los menores: “Los chicos no pueden quedar en medio de un divorcio, porque cargan con una mochila tremenda”.