Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina y por qué es tan buscada

Planificar las vacaciones de verano representa un desafío logístico y económico para muchas familias argentinas. En un contexto de alta inflación y fluctuaciones en el tipo de cambio, encontrar alternativas viables se vuelve crucial. En este sentido, Torres, una localidad brasileña, se presenta como un destino atractivo para quienes buscan playas similares a las de Brasil sin los costos elevados. Con aguas turquesas y formaciones rocosas que definen su costa, Torres se ha convertido en un lugar ideal para desconectar del bullicio urbano.

En los últimos meses, este destino ha cobrado popularidad gracias a recomendaciones entre viajeros y la difusión en redes sociales, donde se destaca la claridad de sus aguas y su entorno tranquilo. La cercanía, a unos 800 kilómetros de Posadas, Misiones, y su ecosistema similar al de otros destinos brasileños, lo convierten en una opción privilegiada para quienes buscan una escapada sin cruzar una frontera.

Aunque su infraestructura es rústica en ciertas áreas, se ha adaptado para atender a un turismo en crecimiento que busca calidad sin perder la esencia natural del lugar. Los visitantes valoran la temperatura agradable del agua y la visibilidad de la fauna marina, elementos que ofrecen un atractivo especial en un verano donde cuidar el presupuesto es fundamental.

Playas imperdibles en Torres

Torres cuenta con seis playas principales, cada una con su propia personalidad. La Praia Grande, de tres kilómetros de extensión, es el centro de la actividad, ideal para quienes buscan servicios y gastronomía, así como espacio para el surf. Para los entusiastas de los deportes acuáticos, la Praia dos Molhes es reconocida por sus rompientes, siendo sede de eventos internacionales.

En el centro de Torres, la Prainha se distingue por sus aguas tranquilas, convirtiéndose en el lugar perfecto para familias. En contraste, la Praia da Cal atrae a los amantes del surf con sus intensas olas y vistas panorámicas desde el Morro do Farol.

Naturaleza y ecoturismo en el parque estatal de la Guarita

La Playa de la Guarita, ubicada en un parque estatal, destaca por su belleza escénica, rodeada de imponentes acantilados que crean un entorno natural espectacular. Este sitio se convierte en un paraíso para fotógrafos y amantes del ecoturismo, que pueden explorar senderos con vistas únicas.

Finalmente, la playa de Itapeva, con sus seis kilómetros de arena casi ininterrumpida, es el lugar ideal para aquellos que buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. A menos de 200 kilómetros de Porto Alegre y en la ruta hacia Florianópolis, Torres se establece no solo como una opción de parada, sino como un destino que vale la pena descubrir para el turismo argentino.