Es el laberinto más grande de Sudamérica, tiene 12.000 hectáreas y está a 4 horas de Buenos Aires: dónde queda

Las Toninas es una de las localidades más conocidas de la Costa Atlántica. Ubicada entre Santa Teresita y San Clemente del Tuyú, todos los años recibe a miles de turistas que disfrutan de sus playas y otros atractivos, entre los que se encuentra el laberinto más grande de Sudamérica.

A sólo cuatro horas de CABA, este destino bonaerense, que desde hace décadas es tradición en las vacaciones familiares, ofrece mucho más que mar y arena. El Laberinto Las Toninas se presenta como una actividad original y desafiante para disfrutar con personas de todas las edades.

Este divertido espacio al aire libre invita a los visitantes a perderse entre senderos de arbustos y ligustrinas, en medio de un entorno familiar caracterizado por la tranquilidad y la ausencia de ruido.

Laberinto Las Toninas, una actividad ideal para disfrutar en familia

El turismo de la Provincia de Buenos Aires sorprende con actividades para todos los gustos, desde pequeños pueblos rurales llenos de encanto e historia hasta las clásicas localidades de la Costa Atlántica que invitan a pasar días de sol, mar y playa. Entre todo ese amplio abanico de propuestas se destaca el Laberinto Las Toninas, considerado como el más grande de Sudamérica.

Situado en el Partido de la Costa, se encuentra en Las Toninas, bordeado por las calles 7, 9, 14 y 16. Tan sólo 330 kilómetros lo separan de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual hace fácil y accesible hacerse una escapada para conocerlo. Está dentro de un predio de 12.000 hectáreas, repleto de dunas y vegetación costera, y su estructura se levanta sobre médanos con plantas autóctonas.

La cercanía con la Ruta 11 hace que sea muy sencillo llegar en auto propio, así como en las diferentes líneas de transporte público que circulan por la zona. Diseñado por el arquitecto Rodríguez Folia e inaugurado en 1996, este singular laberinto tiene senderos, escaleras, desniveles y paredes de hasta cinco metros. Hay cinco entradas en total, aunque solamente una conduce al centro.

A lo largo de todo el predio también hay juegos para toda la familia, como fútbol tenis, básquet y hasta cancha de tejo. Se puede disfrutar del aire libre con picnics y relajarse entre árboles o visitar el espacio religioso del Vía Crucis, que en Semana Santa es un centro de peregrinación de los católicos locales.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.