Donald Trump presentó el Consejo de Paz en Davos: “Todos quieren ser parte y trabajamos con las Naciones Unidas”

El Consejo de Paz se instaló este jueves en Davos por impulso del presidente Donald Trump durante el Foro Económico Mundial, en medio de interrogantes sobre su alcance y funciones. El organismo fue presentado como una iniciativa para “asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos”, reafirmando el liderazgo global de Estados Unidos fuera de las estructuras internacionales tradicionales. Entre los miembros fundadores del comité ejecutivo figuran el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.



La creación de la Junta de Paz se originó como parte del plan de 20 puntos promovido por Trump para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con énfasis en la reconstrucción y administración civil de la Franja de Gaza. Según el estatuto fundacional, el consejo tendrá como mandato supervisar un comité tecnocrático palestino encargado de la gobernanza transitoria del enclave y coordinar el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), destinada a mantener el alto el fuego y desarmar a los grupos insurgentes.



“Mucha gente no sabía en 2020 que algunas de esas guerras estaban ocurriendo. Y algunas de ellas llevaban, en un caso, 32 años, en otro caso, 35 años, y en otro, 37 años. Nos alegró mucho detener la guerra que había comenzado entre India y Pakistán, dos naciones nucleares. Y me sentí muy honrado cuando el primer ministro de Pakistán dijo que el presidente Trump salvó 10 y quizá 20 millones de vidas al lograr que eso se detuviera justo antes de que ocurrieran cosas malas. Como presidente, puse fin a esas ocho guerras en nueve meses, incluyendo Camboya y Tailandia. Y, por cierto, muchos de los líderes están aquí. Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía. Estamos trabajando en eso ahora mismo”, aseguró Trump durante su discurso de presentación.

Durante su discurso en Davos, Trump agradeció la colaboración de figuras como Steve Witkoff y Jared Kushner en la liberación de rehenes y la canalización de ayuda humanitaria en Gaza, asegurando que el consejo surge del objetivo de consolidar la desmilitarización y reconstrucción del enclave. Trump sostuvo que “la combinación del consejo de paz con el tipo de personas que tenemos aquí, junto con las Naciones Unidas, puede ser algo muy, muy único para el mundo”.

En ese marco, Trump reiteró el compromiso de la Junta de Paz para abordar otros escenarios conflictivos, mencionando la guerra en Ucrania y la operación para destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán, denominada “Operación Martillo de Medianoche”. El mandatario también hizo referencia a la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, la eliminación de ISIS en Siria y el aumento del gasto en defensa de los países de la OTAN.

La sesión de apertura en Davos incluyó la ratificación de la carta fundacional con la participación de líderes de Baréin y Marruecos. Trump subrayó que la Junta de Paz está compuesta por “los principales líderes del mundo” y que la visión del organismo fue adoptada de manera unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU. Declaró que la organización tiene la posibilidad de convertirse en “uno de los organismos más trascendentales jamás creados” y destacó la incorporación de 59 países al proceso de paz en Oriente Medio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), mediante la Resolución 2803 aprobada en noviembre de 2025, respaldó formalmente la existencia del Board of Peace, limitando su mandato para la situación en Gaza hasta finales de 2027.

El evento concluyó con el compromiso del consejo de mantener el alto el fuego en Gaza, asegurar la entrega de ayuda humanitaria y facilitar la liberación de rehenes, así como avanzar en la resolución de conflictos en regiones como el Cáucaso, África y Asia meridional.

