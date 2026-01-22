FIFA estudia nuevos cambios en el reglamento del fútbol para 2026

El 28 de febrero, IFAB llevará a cabo su Asamblea General Anual, donde se evaluarán varias normativas destinadas a aumentar el tiempo neto de juego en el fútbol. Este organismo, junto a FIFA, busca reducir las interrupciones y el tiempo perdido durante los partidos, considerando incluso la detención del reloj, similar a otros deportes, cuando el balón no está en juego.

Uno de los cambios más recientes en la normativa fue la implementación de la "regla de los ocho segundos" para los porteros, que impide que retengan el balón en juego más de este tiempo. Este reglamento, que entró en vigor en marzo de 2025, se ha aplicado en la Primera División Argentina y ahora se propone extenderlo a otros aspectos del juego, como los saques de banda y sustituciones.

Durante la próxima asamblea, se discutirá la aprobación de un límite de diez segundos para realizar saques de manos y saques de arco. Si este tiempo no se respeta, la posesión del balón pasaría al equipo contrario. Asimismo, se planteará que los jugadores sustituidos no excedan los diez segundos en salir del campo, lo que aumentaría la vigilancia del árbitro sobre estas situaciones.

Además, se prevé que los jugadores atendidos por lesiones deban permanecer fuera del campo por un periodo específico aún por definir.

En otro tema, IFAB también considerará la introducción de revisiones del VAR para expulsiones por doble amarilla, ampliando así las situaciones en las que puede intervenir. Actualmente, el VAR solo revisa goles, penales, tarjetas rojas e identificación de jugadores.

Otro punto a tratar será la conocida "Ley Wenger", propuesta por el exentrenador Arsène Wenger, que redefine el concepto de fuera de juego. Esta regla sancionaría el offside solo si todo el cuerpo del atacante sobrepasa completamente al último defensor, eliminando sanciones por el mínimo contacto entre líneas.

Estas modificaciones buscan no solo mejorar la fluidez del juego, sino también adaptarse a un fútbol en evolución.