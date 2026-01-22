Bajo la lluvia inglesa, Colapinto dio sus primeras vueltas en Silverstone

Después de la cancelación del Shakedown por problemas técnicos, el evento promocional de Alpine se llevó a cabo hoy, 21 de enero, en el circuito de Silverstone, Reino Unido, a 40 km de su sede en Enstone. Pierre Gasly pilotó el monoplaza, que presenta una decoración similar a la del año pasado.

Steve Nielsen, jefe del equipo, expresó su satisfacción con el rendimiento del coche, destacando que Alpine es uno de los dos equipos que ha alcanzado el peso mínimo de 768 kg, junto con Audi. Esto permitirá un mejor equilibrio y una gestión óptima de los neumáticos.

El A526, que ha estado en el túnel de viento desde noviembre, mostró una excelente correlación entre simulaciones y pruebas en pista. Nielsen confía en que, si obtienen buenos resultados en los test, el monoplaza motorizado por Mercedes competirá en la zona media de la parrilla y logrará puntos con regularidad.

Alpine es el cuarto equipo en realizar una demostración de este tipo, después de Audi, Cadillac y Racing Bulls, este último con un incidente en Imola. El equipo francés lanzó también su merchandising oficial, con Gasly y Franco Colapinto como protagonistas, además de iniciar una campaña promocional con un video centrado en el piloto argentino.

Próximos eventos

Mañana, 22 de enero, Alpine llevará a cabo el primero de dos Filming Days, eventos promocionales autorizados por la FIA que permiten generar contenido y probar los monoplazas, con un límite de 200 km. Se espera que Gasly y probablemente Colapinto participen, aunque el primero rodará 100 km con un coche camuflado para resguardar información sensible.

El viernes 23, Alpine hará el lanzamiento oficial del A526 a bordo de un crucero en el mar Balear, un evento organizado por el equipo y MSC Cruises, su nuevo patrocinador principal.

Los equipos continuarán realizando presentaciones de sus monoplazas incluso después de los test en Barcelona, programados del 26 al 30 de enero y sin acceso a la prensa. Hasta ahora, han presentado sus coches Red Bull/Racing Bulls, Haas y Audi, mientras que Mercedes, Ferrari, Williams, Cadillac y Aston Martin lo harán entre el 22 de enero y el 9 de febrero. McLaren, por su parte, se mantiene en un estricto hermetismo.