El recuerdo del Papu Gómez sobre su vínculo con Scaloni en Atalanta

Alejandro "Papu" Gómez jugó un papel crucial en la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Su carisma ayudó a unir al equipo y, en el campo, destacó por sus actuaciones. Poco se recuerda que fue el único jugador que compartió equipo con Lionel Scaloni como futbolista, una etapa que evocó con humor.

Gómez llegó a Atalanta en la temporada 2014-2015, donde Scaloni estaba en su último año como profesional. En una entrevista con el programa “Clank!”, el exjugador del Arsenal compartió anécdotas sobre su relación con Scaloni: “Con Leo tenía una relación extraordinaria. Nuestras familias también. Vivíamos en el mismo barrio, íbamos juntos a entrenar”.

El mediocampista también describió a Scaloni como "insportable y muy jodón", resaltando su humor y el impacto positivo que tuvo en el grupo, a pesar de que algunos compañeros no lo soportaban.

Con el ascenso de Scaloni como entrenador de la Selección argentina, Gómez se volvió un habitual en las convocatorias. Aunque no siempre jugaba, el excompañero de Atalanta lo tuvo presente por su importancia en el grupo.

La relación entre ambos se fortaleció aún más durante la suspensión de Gómez por doping, cuando Scaloni demostró su apoyo al mantener contacto frecuente con él. "Me llamaba cada dos o tres meses para preguntar cómo iba todo. Siempre se mostró muy cercano y solidario", declaró el Papu en 2024 a Relevo.