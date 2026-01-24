Renovación del predio de licencias: Inversión y articulación para más seguridad vial

Desde el mes de septiembre de 2025 hasta la fecha, la Secretaría de Gobierno y Modernización de la Municipalidad de Rafaela viene llevando adelante el proyecto de renovación de cartelería y señalización horizontal del predio de Licencia de Conducir, ubicado en la intersección de Ruta Nacional N.° 34 y bulevar Presidente Roca.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales - Convocatoria 2024, impulsado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y constituye un claro ejemplo de articulación efectiva entre el Estado local y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con impacto directo en la calidad de los servicios públicos y la seguridad de la ciudadanía.

Las actuaciones desarrolladas corresponden a una primera etapa de intervención destinada a jerarquizar un sector emblemático de la ciudad conocido como "Predio La Flor", espacio estratégico que diariamente recibe a vecinos que gestionan la obtención de su Licencia de Conducir.

Asimismo, el predio es utilizado para prácticas formativas como Moto Escuela Rafaela y para actividades deportivas y culturales de gran convocatoria, como las realizadas el pasado 19 de enero, en el marco de la previa de los Juegos Suramericanos 2026.

Los trabajos ejecutados con aportes económicos provinciales, incluyeron la renovación y colocación de señalización vertical, la instalación de tachas reflectivas para la correcta demarcación de los circuitos vehiculares y tareas complementarias de mantenimiento y desmalezado, estas últimas realizadas por el área de Espacios Verdes del municipio.

La inversión destinada a estas acciones asciende a $9.618.420, reafirmando el compromiso conjunto de ambos niveles del Estado con la infraestructura vial, la prevención y la educación para una movilidad más segura.

El proyecto tendrá continuidad en una segunda etapa, que contemplará la demarcación horizontal mediante pintura termoplástica de aplicación en caliente o pintura vial en frío, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, además de nuevas tareas de mantenimiento y parquización del predio.

Esta intervención no solo mejora las condiciones operativas del lugar, sino que pone en valor una política pública sostenida, donde la planificación, la inversión y la cooperación entre Municipio y Provincia se traducen en mejores servicios, más seguridad vial y espacios urbanos de calidad.