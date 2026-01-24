Se encuentra en vigencia un régimen transitorio para regularización de tributos municipales

El Gobierno municipal recuerda a los ciudadanos que presenten atrasos o deudas en el pago de tributos municipales, que se encuentra en vigencia un régimen transitorio que se habilitó con la nueva Ordenanza Tributaria Nº 5.635.

El mismo establece que todas las deudas contraídas hasta agosto del año 2025 pueden ser abonadas de contado para los siguientes tributos: tasa general de inmuebles, contribuciones por mejoras y los convenios de pago de estos tributos, con una reducción de hasta un 50% en los intereses generados.

Por el momento, este beneficio estará disponible hasta el 31 de mayo del 2026.

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, comentó que los interesados "se pueden acercar al sector de tasas y contribuciones del subsuelo municipal. Allí deben solicitar su resumen de cuenta, se verifica la carga de intereses que tienen y abonando de contado se le puede hacer una reducción de hasta el 50% de los intereses".

Además, aclaró que "un requisito para acceder al régimen es que los tributos que se adeuden no estén exigidos por vía judicial. Quedan exceptuados para acceder a este beneficio las personas jurídicas, los titulares de fideicomisos y las personas humanas con más de dos catastros con deuda".

Por último, agregó que con esta posibilidad de pago, el Estado local "apunta a promover el cumplimiento de los tributos municipales"