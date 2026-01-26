Senesi reveló cómo Scaloni influyó en su rechazo a la Selección de Italia

Marcos Senesi, defensor del Bournemouth y con ascendencia italiana, optó por jugar para la selección argentina a pesar de la posibilidad de ser convocado por Italia, reflejando la histórica conexión migratoria entre ambos países. Su decisión se suma a la de otros futbolistas argentinos con raíces italianas, como Matías Soulé, Valentín Carboni y Mateo Retegui.

Consciente de la competencia en su posición, donde se destacan Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi, Senesi reveló que el llamado de Walter Samuel, parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, fue determinante en su elección. “Quería ser respetuoso. Me contactaron desde la federación italiana, pero ya había hablado con Walter y sabía que tenía chances de ser convocado por Argentina”, comentó en una entrevista.

Senesi enfatizó su deseo de jugar para su país, incluso si su participación es limitada: “Prefiero pelear por estar y jugar por Argentina. Imaginarme cantando el himno de otro país no me hace sentir parte”.

El jugador se encuentra en la mira de Scaloni para integrar la lista de 26 futbolistas que participarán en la Copa del Mundo 2026. Senesi expresó su confianza: “Siempre supe que la oportunidad con la Selección llegaría. Estoy haciendo un buen año”, y añadió que participar en el Mundial es un sueño que lo emociona profundamente.