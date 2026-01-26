Ryoga Kida tuvo su estreno oficial en el fútbol argentino con Argentinos Juniors

En un hito histórico, Ryoga Kida, un joven jugador japonés, hizo su debut en la Primera División de Argentinos Juniors durante la victoria 1-0 sobre Sarmiento de Junín. Su ingreso al primer equipo no fue casualidad; representa un recorrido poco común para el fútbol argentino que comenzó en Tokio, Japón.

Nacido el 15 de julio de 2005, Kida se formó en academias de renombre como Tokyo Verdy y FC Tama, y fue en Nagoya Grampus donde alcanzó su etapa juvenil, incluso debutando en el profesionalismo a una edad temprana. A finales de 2023, Argentinos Juniors lo incorporó a préstamo, buscando talento internacional. A los 18 años, el joven delantero dejó Japón para unirse al "Semillero del Mundo", enfrentando el desafío de un nuevo idioma y un estilo de juego diferente.

Su adaptación fue gradual; primero destacó en Reserva, donde su capacidad goleadora y personalidad le valieron atención del cuerpo técnico. Uno de sus momentos clave fue un gol contra Boca en el torneo de la categoría, que aseguró su lugar en el club.

Con el tiempo, Kida se integró cada vez más al plantel profesional y, finalmente, recibió la oportunidad de debutar. Su participación ante Sarmiento lo coloca en un grupo selecto de futbolistas japoneses que han jugado en la Primera División argentina.