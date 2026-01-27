Dólar en pausa: las claves de un equilibrio delicado que el mercado observa con lupa

La estabilidad del dólar responde a un equilibrio entre tasas altas, pesos escasos y oferta de divisas.

El Banco Central retomó compras sostenidas que marcaron el pulso de enero.

No todo lo comprado se consolida como reservas netas por pagos externos.

La liquidez ajustada desalienta la dolarización y sostiene el carry.

La oferta de dólares se apoya en agro, deuda privada y energía.

Sin mayor demanda de pesos, una baja de tasas podría reactivar presiones cambiarias.

La calma que muestra el dólar en las últimas semanas vuelve a activar una pregunta recurrente en la Argentina: si se trata de una estabilidad genuina o apenas de una tregua sostenida por factores transitorios. Lejos de una explicación única, el actual escenario cambiario se apoya en una combinación precisa de variables que, por ahora, encajan. Compras constantes del Banco Central, una oferta de pesos cuidadosamente administrada, tasas de interés reales elevadas y un flujo de divisas que se mantiene activo por distintos canales conforman el andamiaje que mantiene contenido al tipo de cambio.

Durante enero, el Banco Central retomó un rol comprador sostenido en el mercado oficial, mientras el Tesoro avanzó en la gestión de sus compromisos externos. En paralelo, el costo del dinero en pesos se mantuvo alto en términos reales, desalentando la dolarización de excedentes y reduciendo la demanda de cobertura. En ese marco, la estabilidad cambiaria parece menos ligada a un golpe de fortuna y más a una arquitectura de flujos y precios que, por el momento, se mantiene consistente.

Sin embargo, el análisis del mercado no se agota en el corto plazo. Por debajo del precio del dólar conviven dos planos. El primero es el de los flujos inmediatos: liquidaciones del agro, emisiones de deuda privada, financiamiento externo. El segundo, más profundo, remite a la consistencia macroeconómica: superávits fiscal y comercial, confianza en el rumbo económico y una demanda de dinero que acompañe. En ese punto aparece una condición central: para que las tasas puedan bajar sin tensionar al dólar, es necesario que crezca la demanda de pesos, algo que depende tanto del nivel de reservas como de señales políticas y reformas estructurales.

Desde distintas consultoras subrayan que el dólar “planchado” responde a un equilibrio que hoy funciona, pero que no tolera errores de timing. Si la liquidez se relaja o si la demanda de dinero retrocede, el vínculo inverso entre tasa de interés y tipo de cambio vuelve a activarse. Por eso, más que celebrar la quietud, el mercado se pregunta qué factores la sostienen.

En ese sentido, el ritmo de compras del Banco Central marca el pulso del verano. Desde comienzos de enero, la autoridad monetaria acumuló casi 1.000 millones de dólares en el mercado oficial, con una seguidilla de jornadas consecutivas de saldo positivo. Ese patrón, más que el número aislado, es lo que cambia la conversación sobre reservas. No obstante, los analistas advierten que no todo lo comprado se traduce automáticamente en un refuerzo del colchón: parte de esos dólares puede ser utilizada para atender necesidades del sector público, lo que obliga a mirar el saldo neto con mayor cautela.

Un ejemplo de esa dinámica es la operatoria entre el Tesoro y el propio Banco Central para afrontar pagos externos, como los compromisos con el FMI. Esa administración interna de divisas puede hacer que la evolución de las reservas no sea lineal, aun cuando el Central mantenga un rol comprador. Aun así, la reacción del mercado fue moderada: el tipo de cambio incluso mostró una leve baja desde el inicio del año, una señal de que el equilibrio se apoya en más de un ancla.

Otro factor clave es la escasez relativa de pesos. El sistema financiero opera con liquidez ajustada y tasas reales positivas, lo que encarece la salida hacia el dólar y refuerza las estrategias de carry. En este contexto, el Banco Central asumió un control más directo de la liquidez, dejando en segundo plano herramientas que habían tenido protagonismo en otras etapas.

La estrategia oficial busca, además, compatibilizar la acumulación de reservas con el proceso de desinflación. Para evitar que la compra de dólares derive en un exceso de pesos, se utilizan instrumentos que permiten absorber liquidez y desactivar presiones cambiarias. A esto se suma un dato estructural: los niveles actuales de monetización dejan margen para que aumente la demanda de dinero sin generar desequilibrios, siempre que la confianza acompañe.

Del lado de la oferta de divisas, el escenario también juega a favor. A la liquidación del sector agroexportador se sumaron emisiones de deuda privada y financiamiento externo, que aportaron dólares adicionales al mercado. Hacia adelante, las proyecciones agrícolas y el desempeño de sectores como energía y minería aparecen como un respaldo potencial, aunque con un calendario que será determinante.

El balance, entonces, es claro para los analistas: el dólar se mantiene estable porque confluyen reservas en aumento, pesos escasos, tasas reales altas y una oferta de divisas diversificada. Pero la condición no cambia. Si las tasas bajan sin que suba la demanda de pesos, el equilibrio se rompe. La calma, por ahora, es real. Su duración dependerá de que ese delicado encastre se mantenga sin fisuras.