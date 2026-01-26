Lautaro Di Lollo marcó el gol y Boca se quedó con el triunfo ante Riestra

Boca Juniors se impuso por 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, en el debut del Torneo Apertura 2026. Lautaro Di Lollo anotó el único gol del encuentro, que llegó tras un tiro de esquina en el segundo tiempo.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue el claro dominador del partido, aunque careció de precisión en la definición. A pesar de registrar 19 disparos y más de 500 pases, los Xeneizes solo pudieron concretar una vez, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar en la creación de oportunidades.

Primer tiempo: dominio sin goles

La primera mitad vio a un Boca Juniors con más de 300 pases efectivos y varias oportunidades claras, aunque careció de la contundencia necesaria para capitalizar el dominio. Riestra optó por un juego defensivo, esperando aprovechar algún error en el fondo del Xeneize.

Segundo tiempo: un gol que llegó tarde

Boca mantuvo el control en la segunda mitad frente a un Riestra muy defensivo. Era evidente que el equipo necesitaba un gol, y finalmente, el décimo octavo tiro del Xeneize, un golpe de cabeza, desató la alegría en las gradas, marcando el primer gol oficial del año.

Tras el tanto, Riestra intentó reaccionar, pero Agustín Marchesín tuvo que intervenir en varias ocasiones para mantener la ventaja. Ander Herrera fue reemplazado en una jugada que inquietó al cuerpo técnico.