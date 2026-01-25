Daniela Celis sorprendió con una producción en bikini blanca y un fuerte mensaje sobre su cuerpo

Daniela Celis publicó en sus redes sociales una serie de fotografías en bikini blanco tomadas en Pinamar, acompañadas de un mensaje reflexivo sobre su relación con el cuerpo. La ex participante de Gran Hermano describió su incursión en el mar como un acto terapéutico.

“Me metí al mar. Que las cosas fluyan y nada influya”, escribió junto a las imágenes, en las que muestra una actitud relajada frente al océano. En la publicación, agradeció al equipo que la ayudó en la sesión y reveló que estas fotos son parte de su proceso personal: “Son parte de mi terapia”.

Celis compartió que la experiencia fue significativa debido a sus inseguridades corporales. “Desde que estoy en Pinamar, y tras todo lo que pasó, no me había metido al mar. Tengo muchos complejos”, confesó. A través de conversaciones con su psicóloga y amigos, pudo superar su temor de ser juzgada.

“Que no me importe lo que piensen: quiero sentirme una diosa, una diva, hermosa, plena y completa”, afirmó con sinceridad. A pesar de sus miedos por el qué dirán, dejó claro que el gesto fue principalmente para su propio bienestar.

Con un mensaje empoderador para sus seguidores, cerró: “Se los quiero compartir a ustedes. Podemos, reinas. Les quiero compartir a una Daniela plena”. Así, entre el mar y su bikini blanca, Celis transformó una exposición pública en una oportunidad de sanación personal.