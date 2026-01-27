Revelan cuánto cobra Mauro Icardi en Turquía y por qué su renovación genera dudas

La relación entre Mauro Icardi y el Galatasaray ha entrado en una fase crítica. Tras la victoria 3-1 contra el Karagümrük el pasado sábado, el delantero argentino se retiró al vestuario solo, mientras sus compañeros celebraban. Este comportamiento refleja un creciente malestar en Icardi, quien se siente relegado debido a su posición como suplente detrás del nigeriano Victor Osimhen.

La situación se complica por diversos factores, incluida la vida personal de Icardi, marcada por su relación mediática con la China Suárez y los conflictos legales con Wanda Nara. Desde su regreso de una lesión de ligamentos cruzados, el jugador ha tenido menos protagonismo en el campo, lo que ha impactado tanto su rendimiento como la percepción que tienen de él los aficionados.

Economicamente, Icardi recibe un salario de 10 millones de euros por temporada, una cifra que el club está reconsiderando debido a su escasa participación reciente. A pesar de esto, el jugador ha manifestado su deseo de continuar en Estambul.

Con su contrato finalizando al final de la temporada, su representante, Elio Pino, ha llegado a Turquía para negociar el futuro de Icardi con la directiva del club. Aunque el delantero estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial para continuar, las negociaciones se han puesto en "pausa" y el Galatasaray prefiere esperar hasta el final del campeonato para tomar una decisión.

El próximo 28 de enero, el Galatasaray se medirá al Manchester City en un partido crucial de la Champions League, que se transmitirá en 171 países. Esta será una oportunidad clave para que Icardi demuestre su valía y justifique su elevado salario, o para determinar si su etapa en Turquía ha llegado a su fin.