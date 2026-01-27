Dura advertencia de la Unión Industrial de Santa Fe: "El ocaso de la producción es el ocaso de la clase media"

En un contexto de fuertes definiciones económicas, la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) alzó la voz para marcar una posición firme frente al modelo actual. Su presidente, Cristian Fiereder, emitió un mensaje cargado de preocupación donde puso en duda la sostenibilidad de un sistema que prioriza los indicadores financieros por sobre el ritmo de las fábricas.

Para la entidad fabril, la riqueza de una nación no puede reducirse exclusivamente a un balance de cuentas fiscales. Fiereder fue contundente al señalar una "ambigüedad profunda" en el discurso oficial: la pretensión de alcanzar el desarrollo mientras se debilitan las piezas fundamentales que sostienen el entramado productivo y social de la provincia.

El retorno del esquema financiero

Uno de los puntos más críticos del diagnóstico industrial es el resurgimiento del carry trade. La UISF observa con alarma cómo la renta financiera vuelve a posicionarse como una opción más atractiva que la inversión en economía real.



"Un país con sus cuentas en orden, pero con sus naves industriales vaciándose, es un país que está hipotecando su futuro", sentenció Fiereder. La advertencia es clara: consolidar un esquema donde sea más rentable especular que transformar materia prima en valor agregado pone en riesgo terminal a las industrias locales.

Competencia sí, pero con equidad

Frente a la apertura económica y la competencia externa, el sector manufacturero santafesino aclaró que no busca proteccionismo ni privilegios, sino "igualdad de condiciones". El reclamo apunta a los factores que hoy "anclan" al productor local:

Presión impositiva: necesidad de alivianar la carga fiscal.

Costos logísticos y energéticos: infraestructura y servicios que encarecen el producto final.

Impacto social: el riesgo de un "achique industrial" que derive en mayor precarización laboral y en el fenómeno del multitrabajo por la caída del poder adquisitivo.

El vínculo con la educación y el futuro

La UISF también planteó una salida estratégica basada en la unión del conocimiento y la producción. Para la entidad, la educación técnica y la tecnología deben ser aliadas de las PyMEs para evitar que el avance tecnológico se convierta en una amenaza.

Finalmente, el mensaje de Fiereder dejó una definición sociológica sobre el modelo de país en juego: "El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media". Con este llamado a la reflexión, la industria santafesina instó a definir si el objetivo nacional es un modelo para pocos sectores o una nación integrada y federal a través del trabajo genuino.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.