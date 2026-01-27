El peronismo le pega muy fuerte a Viotti y le hace una seria acusación

Los concejales María Paz Caruso y Juan Senn estuvieron en el predio donde se construye el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) el cual presenta un avance del 75%, pero hace más de 2 años está abandonado. “Consultamos por las gestiones realizadas para reactivar la obra y no obtuvimos respuesta. El convenio prevé la restitución del inmueble, por lo que el Municipio ya puede tomar el control”, expresaron.

En el predio ubicado en calle América Nº 1.310, en barrio Nuestra Señora de Luján, existe una moderna construcción paralizada desde hace ya unos años. Se trata del Centro de Desarrollo Infantil, un edificio de 220 m2 que licitó el Gobierno de Santa Fe en el marco del Programa Nacional que financiaba infraestructura pensada para el desarrollo de niños con el objetivo de reducir las brechas existentes de pobreza e inequidades territoriales.

El proyecto edilicio contempla la construcción de 4 aulas, comedor, sanitarios, patios y espacios lúdicos para albergar a aproximadamente 100 niños de 45 días a 4 años a los que se les ofrecerá servicios de cuidado, educación, promoción de la salud, contención, estimulación y actividades recreativas.

Pero el lugar hoy se ha convertido en un lugar que se deteriora día a día y genera preocupación en los vecinos. Ante la paralización total de la construcción desde hace ya más de dos años, los concejales Juan Senn y María Paz Caruso elevaron un pedido de informes al Intendente con el objetivo de conocer si se han realizado gestiones concretas ante el Gobierno Provincial para finalizar la obra que a la fecha presenta un 75% de avance y se encuentra en estado total de abandono.

Vencimiento de plazos y riesgo al patrimonio

Los concejales recordaron lo establecido en la Ordenanza N°5.309, mediante la cual el Municipio cedió el terreno en comodato al Gobierno Provincial por 50 años para destinarlo a la construcción y puesta en marcha del Centro de Desarrollo Infantil. Pero también incluyó una cláusula de resguardo fundamental: en caso de que no se termine la obra, la Municipalidad puede reclamar la restitución del inmueble a los 3 años de firmado el convenio.

Dicho plazo venció en 2025. Al respecto, Caruso señaló: "Estamos ante una situación crítica. El convenio autorizaba el uso del predio con este único fin. Si la obra no se va a terminar por falta de gestión ante Provincia o Nación, el Intendente debe informar qué pasos está evaluando para recuperar el predio o garantizar que no se pierda la inversión ya realizada. La construcción tiene un avance del 75%, falta muy poco para culminar una obra que estaba presupuestada en $50 millones. Cualquiera que se acerque al lugar puede ver, es triste que algo tan avanzado esté así de abandonado”.

Sin respuestas oficiales

No es la primera vez que desde el Concejo Municipal se intenta obtener claridad sobre este tema. En septiembre de 2024, se aprobó una resolución la cual estaba dirigida al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y al Intendente Municipal solicitando gestionar la reactivación de la obra, pero la misma nunca fue respondida.

"Este centro infantil venía a cubrir una demanda social urgente. No podemos permitir que el Estado abandone una obra casi terminada. Necesitamos saber si han reclamado los fondos para culminar el 25% restante o si, por el contrario, el Municipio solicitará la restitución del inmueble y se hará cargo, pero no podemos dejar que el edificio se deteriore definitivamente", concluyó Senn.