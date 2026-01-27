Cartelera Laboral Digital: una herramienta facilitadora de empleabilidad

La Oficina Municipal de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, tiene a disposición de quienes estén en el camino de encontrar trabajo una Cartelera Laboral Digital a la que los interesados pueden acceder para buscar el que mejor se adapte a sus perfiles.

En tal sentido, los canales disponibles son la cuenta de Instagram de la Secretaría (https://www.instagram.com/desarrolloeconomico_rafaela/), o de ser preferible la atención personalizada, en calle 9 de Julio 420, teléfono 3492 570 081, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30.

«La Cartelera Laboral Digital se construye con información que envían diariamente las empresas y se publica a partir del mediodía en las redes sociales de la Oficina. Las empresas que requieran de la difusión de sus anuncios pueden contactarse al correo electrónico [email protected]?. Incluso, si una empresa no tiene las herramientas para redactar un anuncio o hacia dónde orientar la búsqueda, el equipo de la Oficina se ocupa de dar asesoramiento y acompañamiento personalizado», comentó Augusto Rolando, coordinador de Empleo.

De tal manera, el Gobierno municipal se transforma en nexo facilitador de empleabilidad, asesorando a cada persona en su búsqueda laboral y a cada empresa en la difusión de sus vacantes con personal especializado.