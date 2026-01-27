Pullaro: “El garantismo es una ideología defendida por el kirchnerismo que le hizo mucho daño al país”

El gobernador Maximiliano Pullaro, se pronunció a favor de una reforma del régimen penal juvenil tras ser consultado por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, cometido por menores de edad. En ese marco, respaldó el anuncio del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso y volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó Pullaro, al tiempo que cuestionó el enfoque garantista que, según sostuvo, condicionó durante años las políticas penales del país. En ese sentido, enfatizó: “Hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina. Es una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.

Delitos graves y responsabilidad penal

El mandatario recordó antecedentes que marcaron su postura en esta discusión: “Cuando fui ministro de Seguridad tuvimos el caso de Juan Cruz Ibáñez, un homicidio cometido por un menor de edad. Desde ese momento comencé a pedir la baja de la edad de imputabilidad”.

Al ser consultado específicamente por el crimen de Jeremías Monzón, Pullaro sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en la edad, sino en la gravedad del hecho: “Es por delito. Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”.

En esa línea, remarcó que se trata de una discusión estructural que el país debe dar: “Es una norma que la Provincia de Santa Fe y la República Argentina necesitan”.

Finalmente, advirtió sobre el rol de las organizaciones criminales: “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor. Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad”.

