Milei evalúa un nuevo viaje a Mar-a-Lago para reforzar el vínculo político y atraer inversiones

Milei evalúa viajar a Mar-a-Lago para participar de una gala empresarial y política

El evento reunirá a referentes conservadores, empresarios y figuras del mundo latino

La posible visita refuerza la sintonía con Donald Trump y su entorno

La agenda apunta a atraer inversiones y consolidar vínculos estratégicos

El Presidente ya confirmó otro viaje a Estados Unidos en marzo

El Gobierno busca reposicionar a la Argentina en el escenario financiero internacional

En una nueva señal de acercamiento entre la Argentina y los Estados Unidos, el presidente Javier Milei analiza regresar en los próximos días a Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, para participar de un evento que reunirá a referentes políticos, empresarios y figuras públicas del mundo latino. La posible visita se inscribe en la estrategia del Gobierno de profundizar los lazos con sectores influyentes del escenario estadounidense y posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones.

De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario podría asistir el 10 de febrero a la Hispanic Prosperity Gala 2026, un encuentro organizado por la plataforma Latino Wall Street en el exclusivo complejo de Palm Beach. Si bien desde el entorno presidencial aclaran que la agenda aún no está completamente cerrada, reconocen que el viaje se encuentra en evaluación avanzada y que encaja con la línea de política exterior que viene impulsando la Casa Rosada.

La gala convocará a dirigentes políticos, diplomáticos, empresarios y personalidades del espectáculo y el deporte. Entre los asistentes confirmados figuran el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas; el dirigente brasileño Eduardo Bolsonaro; el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani; el asesor de Trump Alex Bruesewitz y el luchador de artes marciales mixtas Jorge Masvidal. También participará un empresario argentino del sector logístico que en los últimos meses comenzó a estrechar vínculos con el oficialismo y busca proyectarse políticamente en la provincia de Buenos Aires.

Desde la organización del evento destacaron que el objetivo central es promover la prosperidad económica y fortalecer alianzas estratégicas entre Estados Unidos y América Latina. La gala se presenta como una celebración del aporte de la comunidad hispana al desarrollo estadounidense y como un espacio de articulación entre actores políticos y financieros alineados con una visión conservadora y promercado.

El encuentro contará además con el respaldo de think tanks y organizaciones vinculadas al universo republicano, entre ellas el America First Policy Institute y la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tendrá representación institucional en la velada. Este entramado refuerza el perfil ideológico del evento y explica el interés del Presidente argentino en formar parte de la convocatoria.

La eventual presencia de Milei en Mar-a-Lago se produciría apenas días después de su último cruce con Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí, ambos coincidieron en actividades vinculadas a una iniciativa internacional impulsada por el ex presidente estadounidense y el líder republicano elogió públicamente el discurso del mandatario argentino, en el que reivindicó el rol de América como eje del mundo occidental.

No sería, además, la primera vez que Milei pisa Mar-a-Lago. En noviembre pasado participó de una cena de gala organizada por la CPAC, en lo que fue la primera edición bilingüe de ese foro conservador en Estados Unidos. En aquella ocasión, el Presidente aprovechó el escenario para presentar a la Argentina como un país con alto potencial de crecimiento, decidido a dejar atrás décadas de estancamiento mediante reformas estructurales y reglas claras para el capital privado.

La agenda internacional del jefe de Estado en Estados Unidos no se agota en este posible viaje. Ya está confirmada su participación en la Argentina Week, un evento empresarial que se desarrollará en marzo en la ciudad de Nueva York y que apunta a captar el interés de inversores globales. Durante tres jornadas, funcionarios y referentes del sector privado buscarán mostrar oportunidades en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico del país.

Desde el Gobierno sostienen que estos movimientos forman parte de una ofensiva diplomática y económica para reposicionar a la Argentina en los principales centros financieros del mundo. La apuesta es atraer inversiones de largo plazo que acompañen el proceso de reformas impulsado por la administración libertaria y consoliden un nuevo perfil internacional para el país.

En ese marco, un eventual regreso de Milei a Mar-a-Lago funcionaría como un gesto político de alto impacto simbólico, reforzando la sintonía con sectores clave del poder estadounidense y enviando una señal clara a los mercados sobre la orientación estratégica del Gobierno argentino.