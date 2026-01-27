Hezbollah, el más poderoso representante de Irán, ha sido humillado

Para Hezbollah, la milicia chií que ha dominado el Líbano durante cuatro décadas, septiembre de 2024 pareció marcar su punto más bajo. Ese mes, los rescatistas recuperaron el cuerpo de Hassan Nasrallah, su veterano líder, de debajo de 27 metros de escombros en los suburbios del sur de Beirut. No está claro si murió por la contundente fuerza de los ataques aéreos israelíes o, como insisten algunos funcionarios libaneses e iraníes, asfixiado en su búnker subterráneo. En cualquier caso, su muerte expuso la creciente fragilidad del movimiento.



Sin embargo, esa debilidad se ha hecho aún más evidente en las últimas semanas, a medida que la agitación se extendía por Irán, el aliado de Hezbollah, y la violenta respuesta del régimen iraní dejaba al descubierto sus propias vulnerabilidades. Hezbollah es el representante extranjero más poderoso de Irán —con la tarea de disuadir a Israel y proyectar su poder más allá de las fronteras de la teocracia—, lo que significa que se encuentra bajo una presión sin precedentes. Militar y financieramente, la organización está debilitada. Su fuerza restante reside menos en la confrontación con Israel que en su capacidad para dominar la política libanesa.



Empecemos por la presión. Las fuentes de financiación de Hezbollah se han reducido drásticamente. El secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela interrumpió una lucrativa fuente de ingresos provenientes del crimen organizado y el narcotráfico que durante mucho tiempo había beneficiado al grupo. Bajo el gobierno de Maduro, Caracas se convirtió en un centro para las exportaciones ilícitas de petróleo iraní, un punto de tránsito para la cocaína colombiana y un paraíso para el blanqueo de capitales. Maduro garantizó personalmente estos acuerdos, y en 2022 Irán y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación de 20 años. Sin embargo, tras la destitución de Maduro, Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra dicho apoyo. Quienes negocian con Hezbollah afirman con frecuencia que esta línea de financiación se ha agotado.



La presión también ha aumentado en otros lugares. Continúan los ataques aéreos israelíes contra objetivos de Hezbollah. El grupo ha perdido el control del aeropuerto de Beirut, antaño vital para el transporte de personas, armas y dinero entre el Líbano e Irán. La caída de Bashar al-Assad en Siria en 2024 interrumpió aún más las rutas que permitían a Hezbollah reabastecer su arsenal de forma discreta y económica.



El liderazgo del movimiento se ha visto vaciado. Incluso tras un alto el fuego con Israel, los asesinatos han continuado. En noviembre, Haytham Tabtabai, comandante responsable del rearme, fue asesinado en Beirut. Los líderes restantes de Hezbollah están envejeciendo, enfermos y escondidos. Altos cargos evitan las reuniones por temor a que cualquier encuentro atraiga el fuego israelí.



Su cobertura política en el Líbano también se ha erosionado. Como jefe del ejército, Joseph Aoun evitó enfrentarse a la milicia. Como presidente, ha descrito las armas fuera del control estatal como “una carga” para su país; pocos dudaban que se refería al arsenal de Hezbollah. No es el único que expresa lo que antes habría sido impensable. El tabú en torno a discutir el desarme de Hezbollah se ha evaporado; los programas de televisión ahora lo debaten abiertamente.

La respuesta de Irán a las pérdidas de Hezbollah y a sus propias debilidades ha sido reforzar su control. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —el brazo armado de la República Islámica, integrado desde hace tiempo en las estructuras militares del grupo— ejerce ahora autoridad directa. La autonomía que alguna vez disfrutó Hezbollah desapareció con Nasrallah. Las decisiones sobre armas, estrategia y escalada ahora provienen de Teherán.

Esa dependencia surge a medida que crece el resentimiento en el Líbano, incluso entre los chiítas, que constituyen la base de Hezbollah. En el sur, donde el grupo se enorgullecía de reconstruirse más rápido que el Estado, poco se ha reparado desde su guerra con Israel en 2024. Los pueblos están en ruinas. Una mujer cristiana de una ciudad fronteriza recibió recientemente un cheque de Hezbollah, pero este rebotó al intentar cobrarlo en al-Qard al-Hassan, la institución financiera en el centro de la red bancaria del grupo.

Irán sigue pagando los salarios de los combatientes de Hezbollah, según empresarios y analistas chiítas en el Líbano. Pero ya no está dispuesto —ni puede— a financiar la reconstrucción ni a subvencionar la asistencia social. La prioridad del régimen iraní es mantener la capacidad de Hezbollah para amenazar a Israel, no restaurar el sur del Líbano. Esta divergencia está agudizando las tensiones. “Los libaneses no están interesados ​​en liberar Palestina”, afirma un empresario chiíta. “Que lo hagan los iraníes”.

Y, sin embargo, a pesar de todas estas debilidades, Hezbollah sigue siendo una fuerza poderosa en el Líbano y aún es capaz de adaptarse. El grupo está volviendo a los métodos con los que inicialmente construyó su poder: células descentralizadas, túneles, rutas de contrabando y guerra de guerrillas. Funcionarios de inteligencia afirman que están estudiando detenidamente la experiencia de Hamas en Gaza.

Hezbollah ha cedido gran parte del territorio al sur del río Litani, lo que ha permitido al ejército libanés desplegar miles de tropas a lo largo de la frontera con Israel. Sin embargo, en otros lugares se está consolidando. Desde finales de 2025, ha estado recuperando armas abandonadas en Siria. Las antiguas rutas de contrabando, antaño utilizadas por pastores y yihadistas, han vuelto a estar en funcionamiento. Una red de túneles en el valle de la Bekaa ha cobrado nueva importancia.

La fuerza política del grupo reside hoy en la ambigüedad de su postura. No se está desarmando completamente ni confrontando directamente al Estado. Esta vaguedad le conviene. Un conflicto abierto con las fuerzas armadas libanesas aceleraría su declive. Algunos oficiales pueden tener vínculos con el partido, pero en una verdadera crisis elegirían la institución que les ofrezca permanencia y legitimidad, afirma un general retirado. Sus amenazas son retóricas, no operativas.

Es difícil imaginar cómo Hezbollah podría desarmarse sin perder su razón de ser. “Como el corazón es para un ser humano”, dice Ali al-Amin, activista chiita, “las armas son el corazón de Hezbollah”. Reducido a un partido político normal, perdería su pretensión de excepcionalidad. Hezbollah no se desarmará mientras sobreviva el régimen iraní, afirma Lina Khatib, experta del grupo en ExTrac, una firma de análisis de riesgos. Como lo expresa un observador chiita en Beirut: “Para ellos, Irán es Dios, y Dios no puede morir”. Pero dadas las convulsiones dentro de Irán, el futuro de la milicia parece cada vez más incierto.

