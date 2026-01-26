Israel confirmó que encontró al último rehén que quedaba en Gaza: fue asesinado por Hamas

El último rehén israelí en Gaza, Ran Gvili, fue finalmente traído de regreso a su país, según informó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. Gvili, quien había sido reconocido por su participación en la defensa de su comunidad durante el ataque del 7 de octubre, se convirtió en un símbolo para muchas familias afectadas por el conflicto.

Ran Gvili, de veinticuatro años, formaba parte de la unidad YASSAM Negev de la Policía de Israel, en el distrito sur. Nacido en Meitar, Gvili se encontraba en su domicilio recuperándose de una fractura en el hombro causada por un accidente de motocicleta cuando comenzó la incursión de militantes palestinos. A pesar de su convalecencia, se puso el uniforme y salió a enfrentarse a los atacantes.

En su trayecto, Gvili se encontró con combatientes armados y participó en los enfrentamientos en la entrada del kibutz Alumim. Los residentes de la comunidad lo apodaron más tarde como "Ran, el Defensor de Alumim" por su valentía y entrega en la línea del frente. Tras varios meses de incertidumbre, se determinó que Gvili fue capturado solo después de quedarse sin municiones, tras un intenso combate.

Ran Gvili perdió la vida a los veinticuatro años y fue secuestrado a Gaza después de la batalla. Deja a sus padres, Talik e Itzik, a su hermano Omri, a su hermana Shira y a una familia extendida que lamenta su pérdida. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos subrayó que Gvili era apreciado por todos, descrito como un joven de valores profundos, presencia serena y una sonrisa contagiosa.

Con la repatriación de su cuerpo, Gvili se convierte en el último de los rehenes israelíes en regresar, cerrando un capítulo doloroso para su familia y para la sociedad israelí.

Por primera vez en 14 años no hay ningún israelí secuestrados en Gaza.

Fuente: Infobae