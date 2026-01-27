El médico que desde hace 25 años lleva salud al norte argentino: “Gracias por no olvidarse de nosotros”

Alejandro Nolazco es médico urólogo y preside la Fundación AMTENA, una organización que desde el año 2000 realiza operativos sanitarios en Santa Victoria Este y zonas aledañas del Chaco salteño, en la frontera con Paraguay y Bolivia. Allí viven comunidades mayormente pertenecientes a pueblos originarios (wichí, chorotes, chulupíes y quechua) que enfrentan serias dificultades para acceder a servicios de salud básicos. La fundación organiza viajes periódicos para brindar atención médica en estos lugares.



El origen de AMTENA se remonta a 1998, cuando Nolazco y otros médicos del Hospital Británico de Buenos Aires escucharon el testimonio del profesor Thomas Elkins, un colega estadounidense que llevaba más de 25 años viajando a Ghana para atender poblaciones vulnerables. Impactados por esa experiencia, decidieron continuar ese espíritu de servicio en el norte argentino y crearon la Fundación Asistencia Médica Thomas Elkins Norte Argentino, cuyo nombre “amténa” en idioma wichí significa “me alegro de verte otra vez”.

Actualmente, los equipos de AMTENA viajan cinco veces por año: dos operativos están dedicados a consultas médicas generales, otros dos a cirugías generales y uno a cirugías oftalmológicas.

Desde su creación, la fundación realizó 75 operativos, más de 90.000 consultas médicas y más de 1.700 cirugías. A lo largo del tiempo, esa presencia sostenida permitió construir un vínculo con las comunidades locales, que reconocen el valor de ser visitadas y atendidas de manera constante.

Además de la atención directa, AMTENA colabora con el fortalecimiento del sistema de salud local mediante donaciones al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, como torres de laparoscopía y un ecógrafo portátil, y con instancias de formación para médicos de la zona. “Gracias por no olvidarse de nosotros”, comenta el doctor Velazco que le dijo una señora durante una visita médica. De este modo, la continuidad en el territorio generó un lazo basado en la presencia y la confianza como una forma solidaria de ejercer la medicina.

AMTENA en cifras

Desde el año 2000, la fundación realizó 75 operativos sanitarios en el norte salteño, con más de 90.000 consultas médicas y 1.700 cirugías, incluyendo intervenciones generales y oftalmológicas. A lo largo del tiempo, asistencia médica y la presencia sostenida permitió construir un vínculo con las comunidades del Chaco Salteño.

El valor de estar

“Gracias por no olvidarse de nosotros”, le dijo una vecina a Nolazco durante uno de los operativos. Más allá de los procedimientos y los números, la continuidad en el territorio generó un lazo basado en la presencia, la confianza y una forma de ejercer la medicina que prioriza el servicio desinteresado y silencioso. Por su labor, Nolazco fue distinguido con el Premio Abanderados en 2024.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.