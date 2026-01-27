La jubilación mínima santafesina es 43% superior a la que paga Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó la resolución 21 del corriente año que establece los nuevos haberes mínimos y máximos a pagar desde febrero a los pasivos nacionales. Así el haber mínimo quedó establecido en $359.254,35 y el máximo en $2.417.441,63.

En tanto, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia publicó el resumen correspondiente a diciembre donde informa que la jubilación mínima abonada ese mes fue de $515.970,44; la máxima en $10.319.408,78 y el promedio abonado a los 81.402 jubilados fue $1.742.043.

Son datos a diciembre y la diferencia de la mínima nacional y provincial en términos porcentuales es del 43% que se reduce al 20% ya que en días más, Anses, confirmará la extensión del bono de $70.000 que viene acompañando a los beneficiarios con el haber mínimo que son la gran mayoría en el sistema nacional.

En la provincia rige la emergencia previsional que, entre otras cosas, dispuso que los aumentos a pasivos se trasladan dos meses después del cobro de activos y los haberes más altos de la pirámide realizan un aporte extra al sostenimiento de la Caja de Jubilaciones.

Anses ha dejado de aportar a la mayoría de las cajas previsionales desde hace varios años pese al acuerdo firmado oportunamente cuando 13 provincias resolvieron no transferir sus sistemas previsionales al nacional. En el caso de Santa Fe, el reclamo está instalado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los haberes nacionales a pagar desde el lunes próximo, ya febrero, tendrán un aumento del 2,85% que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre de 2025, publicado por el INDEC. Es decir, se sigue aplicando la fórmula de actualización mensual por inflación.

En Santa Fe, el gobierno cerró a diciembre la paritaria con los distintos gremios estatales y en días más empezará la ronda del nuevo año para fijar los aumentos salariales para activos que luego -con demora de dos meses- se aplicarán a los pasivos de cada sector.

En Anses, un 65% de los beneficiarios cobra el haber mínimo y el bono de $ 70.000. Ampliando el grupo para incluir a quienes cobran apenas un poco más que el mínimo (pero siguen recibiendo el bono proporcional para alcanzar el tope de asistencia), el porcentaje sube a casi el 75% u 80% de todo el universo previsional nacional.

Este alto porcentaje de jubilaciones mínimas se explica porque de los casi 6 millones de jubilados nacionales, cerca de 5 millones accedieron al beneficio a través de moratorias previsionales, es decir personas que no tenían los 30 años de aportes completos.

En las cajas provinciales -el caso Santa Fe y otros estados- donde suele haber más variedad de escalas según el sueldo que se tenía en actividad, en el sistema nacional se ha producido el llamado achatamiento de la pirámide.

El efecto del bono de $70.000 (y otros anteriores) que lo perciben los que ganan la mínima, con el tiempo, los que aportaron toda su vida y ganaban un poco más quedaron pegados al monto del que menos aportó. Expertos en el sistema previsional marcan que hoy, casi dos de cada tres jubilados cobren exactamente lo mismo, el mínimo más el bono.

En cambio, en el caso de Santa Fe, el haber mínimo es cobrado por el 2,21% del universo de pasivos. Se trata de 2.231 personas, siendo 1.155 las jubilaciones mínimas y 1.176 las pensiones mínimas.

Volviendo a Anses, el aumento del 2,85% se aplica sobre los haberes del SIPA (jubilados y pensionados del sistema general); la PBU (Prestación Básica Universal); PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor); montos mínimos y máximos de los haberes y las bases imponibles (topes para los aportes de los trabajadores en actividad).

Así el haber mínimo jubilatorio desde febrero será $359.254,35; el máximo de $2.417.441,63; PUAM $287.403,48 y la PBU $164.342,47.

Sectores santafesinos

Docentes, administración central y policías marcan los principales sectores del Estado santafesino con beneficios previsionales, de acuerdo al informe de la propia Caja de Jubilaciones de la provincia.

En diciembre, la Caja pagó a 105.597 beneficiarios y desembolsó $164.557.289.081.

En la distribución por sectores, docentes tienen 42.284 beneficiarios (37.959 jubilados y 4326 pensiones). Le sigue la administración central con 22.924 pasivos (17.930 y 4.994) y el podio lo completa la policía con 16.373 (9.965 y 6.408).

El sector con menos pasivos es la Caja de Previsión Social con 118 beneficiarios.

Nuevas jubilaciones

La resolución de Anses, además define los límites sobre los cuales se calculan los aportes y las nuevas jubilaciones.

Bases Imponibles (Aportes): Mínima: $120.996,78 (Sueldo mínimo sobre el que se aportan cargas sociales) y Máxima: $3.932.339,08 (Sueldo tope sobre el cual se retienen aportes).

Para el cálculo del haber inicial para aquellos que se jubilan a partir del 1° de febrero de 2026, los sueldos de los últimos 10 años que se usan para calcular la jubilación se actualizarán mediante un índice específico (aprobado por la Disposición N° 29/2025) para que no pierdan valor frente a la inflación al momento de hacer el cálculo inicial.

