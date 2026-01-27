Aseguran que Chechu Bonelli se hartó de Ivana Figueiras y no para de escribirle a Cvitanich: “Se va a pudrir”

A raíz de este escándalo, Latorre lanzó: “¿Y después se hace la superada? A su vez, Pieres sigue llamando a Zaira y quiere darle celos. ¿Explícame para qué salen estos dos?”. Y remató: ”¡Qué alguien le explique que él a Zaira... le chupa un huevo!”.

Por último, lanzó un dato que nadie se vio venir: “¿Se acuerdan que Bonelli se quiso colar en el cumple de Zaira, que pidió que la inviten y le dijeron que no? ¿Y ahora se trinca al ex? Todos locos”, lanzó, sin filtros.

CON IFNORMACION DE TODONOTICIAS.