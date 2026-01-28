Goity: “Tiene que haber regularidad en el aula y que haya aprendizaje”

El ministro de Educación de la provincia, José Goity, aseguró que el correspondiente al ciclo lectivo 2026 “va a ser un año tranquilo en la medida en que haya regularidad en el aula y que haya aprendizaje”.

“Porque lo tranquilo hay que medirlo en aprendizaje, porque no sirve tener un año tranquilo y que los chicos no aprendan o que no tengamos el sistema como lo tenemos que tener. Para eso tenemos que dar todas las discusiones que haya que dar. Nosotros las vamos a sostener”, añadió el funcionario.

Goity recorrió este miércoles en la ciudad capital, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, las obras de puesta en valor del edificio de “El Comercial”; una intervención estratégica del Programa Abre Escuelas orientada a mejorar las condiciones edilicias y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En ese contexto fue consultado por los periodistas acerca de la nueva ronda paritaria por la cuestión salarial del sector docente, y se refirió al contexto en que se va a desarrollar.

“Entendemos que la Argentina pasa por una crisis muy profunda, sobre todo del ingreso. O sea, hay un problema que atraviesa a todos los trabajadores de la República Argentina, que es justamente la caída del poder adquisitivo y los ingresos, que excede incluso la responsabilidad de la provincia. Y obviamente, toca al sector docente, como al sector estatal”, expuso.



En ese marco, adelantó que “nosotros tenemos el compromiso de tratar de lograr el mejor acuerdo paritario. Pero también tenemos que entender que estamos en un país en donde la economía no arranca, en donde tenemos muchas dificultades. Y que nosotros no podemos resolver.

"A lo que sí me voy a comprometer es a que todos los chicos terminen el tercer grado perfectamente alfabetizados. Ese es mi compromiso como ministro de Educación”, añadió.

Incumbencias

Consultado por El Litoral, Goity adelantó que “seguramente en los primeros días de febrero va a haber alguna convocatoria. Que, reitero, se hace desde el Ministerio de Trabajo, y la propuesta desde el Ministerio de Economía. El tema paritario es muy importante y hay gente que se está encargando y está trabajando arduamente para lograr el mejor acuerdo. Mi compromiso es que los chicos aprendan”.

Remitiéndose a esa distribución de incumbencias, el ministro se excusó de brindar mayores precisiones. Aunque, ante la insistencia periodística, recordó que “nosotros siempre hemos planteado sostener el poder adquisitivo y defender el salario con los recursos que tiene la provincia y con las limitaciones que la economía hoy nos plantea”; cuestión a cargo de Economía.





Por la misma razón, tampoco arriesgó consideraciones acerca de si el tema del Premio por Asistencia Perfecta (al que también identifican como “presentismo”), fuertemente cuestionado por los gremios, estará en la mesa de discusión paritaria.

“Hacer especulaciones muchas veces no colabora ni siquiera con un diálogo sano. Si quieren hablamos de cómo va el Plan Raíz, puedo explicar qué capacitaciones hicimos, qué es lo que vamos a hacer.

"Lo mismo de IA aplicada a la tarea escolar, educación digital, uso de los celulares. De lo demás, yo sólo puedo decir que va a haber instancias paritarias y que se va a discutir todo lo que se tenga que discutir”, concluyó.

“El Comercial”

La puesta en valor del edificio de “El Comercial”, que comenzó en agosto y ya alcanza un 60 % de ejecución, cuenta con un presupuesto actualizado de $544.498.246,96. El proyecto contempla una intervención integral que incluye la restauración de la fachada histórica, con recuperación y puesta en valor de aberturas, reacondicionamiento de aleros, lijado profundo para la recuperación de la masa muraria y la posterior aplicación de pintura.

En el sector de los tanques de agua se avanza con la recomposición del sistema y la construcción de un área técnica específica, mientras que en el interior del establecimiento se desarrollan trabajos de recuperación y pintura de aulas, espacios de circulación y núcleos de escaleras. También se ejecutan tareas de adecuación eléctrica en corredores, recambio de aberturas y la incorporación de nuevos parasoles en el frente este del edificio.

La intervención beneficiará directamente a las comunidades educativas de las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino, consolidando un espacio educativo de valor patrimonial y funcional, en línea con la política provincial de inversión sostenida en infraestructura escolar.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.