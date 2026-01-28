Agresión a Bastia: Pullaro no descartó sanciones en la UCR para el autor

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro se refirió a la agresión que sufrió el martes por la noche el ministro de Gobierno Fabián Bastia.

El funcionario del gabinete provincial se encontraba, alrededor de las 21.40, en calle General López al 2600 cuando fue interceptado por dos hombres: uno lo tomó del cuello (sin producir lesiones) y el otro le habló en tono amenazante.

“La persona es un conocido militante y dirigente de la Unión Cívica Radical, un abogado que estaba en estado de ebriedad”, señaló el mandatario santafesino este miércoles por la mañana al ser consultado por los medios, en una recorrida por las obras que se llevan adelante en el edificio de “El Comercial”, que alberga las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino.

La agresión al ministro de Gobierno fue “en términos personales, no en términos institucionales”, aclaró Pullaro.

“Era una persona que estaba en estado de ebriedad, lo llamó por el nombre (a Bastia)y pretendió agredirlo. Corresponde que se haga la denuncia, pero es una persona conocida, conocida mía y de todos nosotros”, resaltó el gobernador.

“Sé que fue funcionario en gestiones anteriores, pero yo lo conozco del partido; no deberían suceder estas cosas ni dentro ni fuera de la UCR”, lamentó.

- ¿Corresponde alguna sanción?. La información indica que es personal de planta de Casa de Gobierno-, preguntó El Litoral.

- No te puedo decir porque yo no tengo esa misma información. Simplemente sé quién es y me contó Fabián que estaba en total estado de ebriedad y que lo agredió, no para hacerle un reclamo sino en términos personales. También tengo entendido que es abogado, pero eso fue lo que ocurrió.

Son cosas que no deberían suceder. Tal vez haya sanciones dentro del propio partido, porque esta persona es un afiliado y la conducta tiene que ver con la pertenencia a un partido político.

